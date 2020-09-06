Карпати – Поділля: онлайн-трансляція дебютного матчу "левів" у Другій лізі
Львівські Карпати розпочинають чемпіонат матчем проти хмельницького Поділля на власному полі. Стартовий склад "левів" і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.
Поєдинок Карпати – Поділля розпочнеться о 16:00 на стадіоні Україна. Це другий поєдинок для "зелено-білих" після вильоту з УПЛ. Минулого тижня Карпати ганебно програли Епіцентру (0:4) в рамках Кубка України.
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У 1-му турі в Другій лізі суперником львів'ян буде Поділля. Хмельницька команда завершила попередній сезон на 6-му місці групи А. Наприкінці серпня Поділля зняло скальп іншого галицького клубу – Прикарпаття – у Кубку України, перегравши івано-франківців у серії пенальті.
Стартовий склад Карпат:
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Карпати – Поділля: онлайн-трансляція матчу 6 вересня 2020: