Карпати Львів – Поділля – 0:3

Голи: Костенко, 19, Жданов, 24 (пен), Прильопа, 42

"Зелено-білі" пропустили тричі ще до перерви, хоча у ворота Карпат могло влетіти ще кілька м'ячів. У деяких епізодах на боці господарів була фортуна, а в інших самовіддано діяли голкіпер та захисники.

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Втім, це не завадило Поділлю забити тричі та святкувати комфортну перемогу. Спершу Костенко ударом в дальній кут відкрив рахунок, згодом Жданов реалізував пенальті, а крапку в матчі поставив Прильопа. Підопічні Любомира Вовчука після вильоту з Кубка зазнали ще однієї розгромної поразки.