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Карпати – Олімпік: УПЛ має намір змінити дату та місце проведення матчу

13:53 - Читать на русском
Карпати – Олімпік: УПЛ має намір змінити дату та місце проведення матчу
Карпати – Олімпік / Фото ФК Карпати

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий роз'яснив ситуацію з матчем 27-го туру УПЛ Карпати – Олімпік.

 

"Плануємо, що матч відбудеться. Сьогодні вирішимо точно, коли і де він буде. Питання на стадії обговорення. Карпати спілкуються з містом про проведення матчу у Львові.

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Але, з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні, матч можуть перенести в інше місто. У Карпат резервний стадіон в Луцьку. Там ситуація для проведення матчу більш-менш нормальна. Також, можливо, перенесемо матч на неділю", – цитує Дикого Tribuna.

Раніше поєдинок був запланований на 20 червня. Нагадаємо, Карпати ще не провели жодного офіційного матчу після карантину через наявність у команді хворих на COVID-19.

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УПЛ Євген Дикий коронавірус Карпати - Олімпік Карпати Карпати Олімпік Олімпік
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