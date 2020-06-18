Карпати – Олімпік: УПЛ має намір змінити дату та місце проведення матчу

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий роз'яснив ситуацію з матчем 27-го туру УПЛ Карпати – Олімпік.

"Плануємо, що матч відбудеться. Сьогодні вирішимо точно, коли і де він буде. Питання на стадії обговорення. Карпати спілкуються з містом про проведення матчу у Львові.

Ящишин однозначно відповів щодо готовності Карпат відновити сезон після коронавірусної катастрофи в команді

Але, з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні, матч можуть перенести в інше місто. У Карпат резервний стадіон в Луцьку. Там ситуація для проведення матчу більш-менш нормальна. Також, можливо, перенесемо матч на неділю", – цитує Дикого Tribuna.

Раніше поєдинок був запланований на 20 червня. Нагадаємо, Карпати ще не провели жодного офіційного матчу після карантину через наявність у команді хворих на COVID-19.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу