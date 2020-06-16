Карпати – Олімпік: матч може отримати несподіване місце проведення

Поєдинок 27-го туру УПЛ Карпати – Олімпік, ймовірно, буде проведено не у Львові, як планувалося раніше.

Матч між Карпатами та Олімпіком може відбутись у Києві на стадіоні імені Баннікова, інформує Sportarena.

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Таке рішення може бути прийнято в зв'язку з епідеміологічною обстановкою у Львівській області через спалах коронавірусу. Київ буде зручним місцем проведення матчу для Олімпіка, оскільки клуб базується в столиці України.

Зараз вивчається питання проведення матчу на поле Карпат у Львові. У разі неможливості проведення гри на домашньому полі львів'ян матч можуть перенести в столицю України. Також розглядається зміщення дати матчу, запланованого на суботу, 20 червня, на один-два дні, на 21 або 22 червня.

Нагадаємо, Карпати пропустили три тури УПЛ через спалах COVID-19 в команді, але "леви" вже повернулись до тренувань та готуються до виходу з карантину.

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