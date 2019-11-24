Карпати – Олімпік, Колос – Десна: анонс матчів УПЛ

У рамках 15-го туру УПЛ Карпати приймають Олімпік, а Колос зустрінеться з Десною. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Карпати – Олімпік

Перемога над Ворсклою у чемпіонаті, яка сталася вісім матчів тому, так і залишається єдиним успіхом Романа Санжара на посаді головного тренера Карпат. Можна також згадати про сенсаційну нічию з Динамо, але там львів'яни феєрично відскочили – навіть гол за них забив Шабанов. Перед перервою на збірні Карпати могли програти у Маріуполі, однак непоганий футбол і забитий Назариною м'яч на 90+3-й хвилині врятували "левів". Як наслідок, маємо 11 очок та десяту позицію в турнірній таблиці – з такими результатами тренери у Львові надовго не затримуються, тож зазнати невдачі з Олімпіком команда просто не має права.

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Олімпік після призначення Вісенте Гомеса відродився з попелу, демонструючи такий футбол, що навіть футболісти донецької команди у захваті. Звісно, це не тікі-така – іспанцю доводиться враховувати клас своїх підопічних та умови УПЛ – однак рівень думки та загальна ставка на атакувальний футбол помітні неозброєним оком. Результати Олімпіка в чемпіонаті шикарні: три перемоги та нічия у п'яти останніх зустрічах при загальному рахунку 7:3 – при цьому "олімпійці" відібрали очки в Олександрії та тримали "нулі" з Десною до 90-ї хвилини. Словом, Карпати сьогодні зустрічаються із дуже серйозним суперником.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Халль, Кудрик (Карпати)

Травмовані: Гуцуляк, Кучер – Матар, Вантух, Халімі

Орієнтовні склади на матч Карпати – Олімпік

Карпати: Підківка – Вакуленко, Ковтун, Веремієнко – Мартінс, Назарина, Кльоц, Діогу, Дубінчак – Деда, Понде

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Лук'янчук, Гришко, Трубочкін – Кравчук, Фабінью – Є. Пасіч, Балашов, Політило – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Карпати грають у непоганий футбол, але результату не здобувають навіть зі слабшими колективами. Олімпік же суперник серйозний, але відчувається, що команда працює на межі можливостей – донеччанам бракує широкої лавки запасних та повноцінних зборів. Саме тому результативна нічия здається цілком вірогідною.

Колос – Десна

Колос із новачка із симпатичним та агресивним футболом до середини чемпіонату перетворився на кризову команду з вкрай спрощеним стилем гри. Власне, в цьому немає нічого неочікуваного – до дебютанта притерлися, а грати на емоційному піднесенні та шалених енергетичних витратах ковалівці довго не могли. Так чи інакше, але прямо зараз результати у підопічних Руслана Костишина вкрай слабенькі – п'ять поспіль поразок в УПЛ із загальним рахунком 1:16. До всього цього додалися феєричні кадрові втрати та просто аномальна тяга арбітрів до суперечливих рішень на користь суперників Колоса.

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Десна після програшу Динамо в Класичному дербі піднялася на третю позицію, а в поточному турі чернігівці можуть повернутися і на другу – благо, Зоря, маючи перевагу в один заліковий бал, вчора зазнала поразки. Втім, для сіверян не так важливі срібні медалі, скільки перебування у групі лідерів; в разі поразки Колосу підопічні Олександра Рябоконя пропустять уперед Динамо – а нижче йде Олександрія, яка порівнялася за очками. В таких умовах будь-яка осічка може стати критичною, тож сьогодні Десні потрібна лише перемога – тим паче, що у минулому турі команда вже оступилася зі СК Дніпро-1.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Гавриш, Морозко – Мостовий

Травмовані: Костишин (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Десна

Колос: Волинець – Зозуля, Парамонов, Задоя, Мігунов – Мілько, Оріховський – Ільїн, Лисенко, Волков – Нехтій

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Западня – Богданов, Огіря – Калітвінцев, А. Фаворов, Картушов – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Ковалівці дуже непогано відіграли із Зорею на виїзді, але зазнали великих кадрових втрат – та і програли заслужено. Сьогодні буде не легше. Десна неймовірно вмотивована, а от Колос поки що не вражає. Прямо зараз важко повірити у будь-який інший результат, крім перемоги чернігівців.

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