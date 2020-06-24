Карпати – Олімпік: Гельзін озвучив нову проблему у проведенні багатостраждального матчу

Президент Олімпіка заявив, що ситуація з проведенням поєдинку 27 туру УПЛ проти Карпат залишається невизначеною.

Як відомо, матч Карпати – Олімпік, який мав пройти 21 червня у Луцьку, був перенесений через спалах COVID-19 у таборі донецької команди. Троє гравців Олімпіка здали позитивні тести, після чого поєдинок було перенесено на невизначений термін.

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"Запропонували УПЛ і УАФ провести матч з Карпатами навіть на цьому тижні, наприклад, 25 червня. Щоб і нам не відкладати матч, і Карпатам потім складніше буде. Але у Карпат немає стадіону сьогодні. Ми запросили їх до Києва. Федерація давала їм стадіон імені Баннікова – вони відмовилися. Волинь не дала їм стадіон, а у Львові вони грати не можуть. Тому знову невизначена дата матчу з Карпатами", – розповів Гельзін в ефірі програми "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після поновлення чемпіонату України Карпати ще не зіграли жодного поєдинку, адже у львівському клубі зафіксували більше 20 інфікованих коронавірусом.

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