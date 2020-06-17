Карпати – Олімпік: донеччани готові виконати всі вимоги щодо перенесення матчу – в суботу він не відбудеться

Генеральний директор Оліміпка Олексій Антонов озвучив позицію клубу щодо можливих змін у проведенні матчу 27 туру УПЛ проти Карпат.

"Добре, що люди видужують і повертаються у стрій. Було б погано, якби вони не змогли зараз грати або закінчити чемпіонат у принципі. Це створило б технічні проблеми. Ми розмовляли з директором УПЛ Євгеном Диким, обговорювали питання проведення матчу. Я сказав, що ми готові на будь-які умови. Як вийде, куди запросять, туди ми й приїдемо.

Ящишин однозначно відповів щодо готовності Карпат відновити сезон після коронавірусної катастрофи в команді

Вони хочуть грати у Львові. Але є питання, чи підходить їхнє місто для матчів, вирішать вони цю проблему чи ні. Ми ж готові їхати туди, куди вони нас запросять. Якщо Київ – буде Київ, якщо Львів – отже Львів. У суботу гри не буде. Радше за все, вона перенесеться на понеділок. Вони попросили Прем'єр-лігу, адже не встигають відновитися. Це дійсно так. Якщо понеділок, то понеділок", – сказав Антонов в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Карпати пропустили три тури УПЛ через спалах COVID-19 в команді, але "леви" вже повернулись до тренувань та готуються до виходу з карантину.

"В УЄФА корупції більше, ніж в Україні": Олега Орєхова довічно відлучили від футболу – відверте інтерв'ю арбітра