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Карпати – Олімпік: донеччани готові виконати всі вимоги щодо перенесення матчу – в суботу він не відбудеться

00:15 10 Читать на русском
Карпати – Олімпік: донеччани готові виконати всі вимоги щодо перенесення матчу – в суботу він не відбудеться
Олексій Антонов / Сайт Олімпіка

Генеральний директор Оліміпка Олексій Антонов озвучив позицію клубу щодо можливих змін у проведенні матчу 27 туру УПЛ проти Карпат.

 

"Добре, що люди видужують і повертаються у стрій. Було б погано, якби вони не змогли зараз грати або закінчити чемпіонат у принципі. Це створило б технічні проблеми. Ми розмовляли з директором УПЛ Євгеном Диким, обговорювали питання проведення матчу. Я сказав, що ми готові на будь-які умови. Як вийде, куди запросять, туди ми й приїдемо.

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Вони хочуть грати у Львові. Але є питання, чи підходить їхнє місто для матчів, вирішать вони цю проблему чи ні. Ми ж готові їхати туди, куди вони нас запросять. Якщо Київ – буде Київ, якщо Львів – отже Львів. У суботу гри не буде. Радше за все, вона перенесеться на понеділок. Вони попросили Прем'єр-лігу, адже не встигають відновитися. Це дійсно так. Якщо понеділок, то понеділок", – сказав Антонов в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Карпати пропустили три тури УПЛ через спалах COVID-19 в команді, але "леви" вже повернулись до тренувань та готуються до виходу з карантину.

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Олексій Антонов Олексій Антонов Карпати - Олімпік Олімпік Олімпік
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