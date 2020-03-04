Карпати – Олександрія та ще три матчі УПЛ. Анонс

В рамках 21-го туру УПЛ Карпати приймають Олександрію, Зоря зіграє зі Львовом, Олімпік поміряється силами з Десною, а Маріуполь – з Ворсклою. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Карпати – Олександрія

За Карпати на початку 2020-го року дещо прикро, адже вони були гідні чогось більшого, ніж одного очка завдяки голу з офсайду в матчі проти СК Дніпро-1. Підопічні Романа Санжара виглядають бойовито, хоча від розібраної команди на фоні всіх проблем цього не очікували – і їй частенько не щастить. Зокрема, у поєдинку з Колосом на останній хвилині "леви" мали отримати пенальті після влучання в руку Смирного зі штрафного, але VAR на грі не було, а арбітр поспішив дати фінальний свисток. Так чи інакше, "зелено-білим" тепер нікуди відступати – передостання Ворскла відірвалася вже на п'ять очок.

Попередній матч. 06.10.2019. 10-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Олександрія – Карпати – 2:1

Голи: 1:0 – Д. Гречишкін (50), 1:1 – Т. Халл (58), 2:1 – В. Бабогло (82).

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Олександрія також не має права на помилку, бо вже відстала від третьої Зорі на шість залікових балів. У перших після поновлення чемпіонату турах команда Володимира Шарана програла Колосу та втратила очки зі Львовом, змусивши коуча вдатися до санкцій – Шендрік відправився у дубль, Бабогло та Протасов отримали схожі погрози прямо у флеш-інтерв'ю. Головний тренер явно нервує, адже "жовто-чорних" зараз контрять доволі впевнено. Навіть Карпати з такою Олександрією мають шанс, але сьогодні бронзовий призер УПЛ зобов'язаний перемагати за будь-яку ціну. Ще одна невдача – і буде важко наздогнати не тільки Зорю, а й Десну.

Статистика протистояння

Всього: 18 матчів, 2 перемоги Карпат, 8 нічиїх, 8 перемог Олександрії, різниця м’ячів 16-27.

У Прем’єр-лізі: 17 матчів (+2, =8, -7, 16-26)

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Пасіч (Карпати)

Травмовані або під питанням: Веремієнко, Танчик, Деда, Якімець – Ковалець, Шастал, Пашаєв

Найрезультативніші матчі – 5 голів

18.06.2003. 30-й тур чемпіонату України-2002/2003

Карпати – Олександрія – 3:2



20.09.2015. 8-й тур чемпіонату України-2015/2016

Олександрія – Карпати – 4:1



25.09.2016. 9-й тур чемпіонату України-2016/2017

Олександрія – Карпати – 3:2

Орієнтовні склади на матч Карпати – Олександрія

Карпати: Кудрик – Мартінс, Гіоргадзе, Халл, Дубінчак – Кльоц – Лях, Притула, Назарина, Козак – Матар

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Вантух – Довгий, Банада – Лучкевич, Гречишкін, Мишенко – Сітало

"Родзинки"

– Карпати в УПЛ з 20 серпня 2017 року не перемагають Олександрію 7 матчів поспіль: 2 нічиї та 5 поразок.

– Карпати не перемагають в Чемпіонаті з 20 вересня 13 матчів підряд: =4-9. До повторення клубного рекорду залишився один матч.

– 200-й матч в УПЛ може провести Юрій Паньків (Олександрія).

– Олександрійці при Володимиру Шарану проведуть 100-й виїзний матч у всіх турнірах, у якому можуть забити 100-й гол (ще 2 м’ячі).

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

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Карпати точно дадуть бій та, ймовірно, заб'ють гол, але незіграність у матчі проти такого сильного суперника з великою долею вірогідністю призведе до невдачі. Олександрія навіть у нинішній формі залишається фаворитом протистояння, а крім того вона прикута до стінки. Загалом, матч повинен вийти цікавим, адже втрачати командам вже нічого.

Зоря – Львів

Зоря після поновлення чемпіонату здобуда дві поспіль перемоги, тимчасово повернувшись на другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ, однак радіти вболівальникам луганців доводиться тихо. Заковика полягає в дуже натужному футболі "мужиків": по суті, вони витиснули максимальний результат у двох нічийних матчах проти Маріуполя та Олімпіка – з останнім взагалі довелося істерично відбиватися. Поки що здається, що ось-ось внутрішній стрижень підопічних Скрипника трісне й команда понесеться вниз, хоча на завершальні тури першого етапу чемпіонату його повинно вистачити. Проблеми з таким футболом розпочнуться при поділі на групи, коли доведеться грати виключно проти топів, тож зараз Зорі необхідно якомога швидше розігнатися.

Попередній матч. 05.10.2019.

10-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Львів – Зоря – 0:0

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Львів у перших матчах року набрав чотири очки, перегравши на виїзді Олімпік і в меншості відібравши очки в Олександрії. Важко сказати, чим саме бере команда Егіше Мелікяна – вона справляє враження типового представника нижньої половини таблиці без особливих родзинок, але суперникам доводиться мучитись. Загалом, "містяни" не знають поразок вже у чотирьох матчах поспіль, що дозволяє повоювати за місце в плей-офф за єврокубки – до них зараз всього три очки, а у СК Дніпро-1, який тримає восьму сходинку, сьогодні поєдинок з Шахтарем. Втім, для успішного прориву львів'янам бажано перемагати ослаблену в кадровому плані Зорю.

Статистика протистояння

Всього: 10 матчів, 5 перемог Зорі, 5 нічиїх, 0 перемог Львова, різниця м’ячів 7-2

У Прем’єр-лізі: 9 матчів (+4, =5, -0, 6-2)

Кадрова ситуація

Травмовані: Абу Ханна, Шевченко (Зоря)

Дискваліфіковані: Михайлченко, Юрченко – Татарков

Найрезультативніший матч – 3 голи

24.04.2019. 25-й тур чемпіонату України-2018/2019

Зоря – Львів – 2:1

Орієнтовні склади на матч Зоря – Львів

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Каменюка – Іванісеня – Кабаєв, Лєднєв, Луньов, Хомченовський – Перовіч

Львів: Сарнавський – Гончар, Братков, Борзенко, Бопесу – Приймак, Сабіно – Богунов, Велвес, Альваро – Ренан

"Родзинки"

– Зоря може відсвяткувати 120-ту домашню перемогу в Чемпіонатах.

– Безнічийна серія Зорі в УПЛ з 19 жовтня продовжується вже 10 ігор: 8 перемог та 2 поразки.

– Безпрограшна серія Львова триває в УПЛ 4 гри: +2=2.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Зоря дуже ослаблена в кадровому плані, Львів зараз на ходу, а загалом обидві команди приблизно однакові за нинішнім рівнем гри. Луганці, звісно, вищі класом, але останні тури натякають, що ось-ось станеться втрата очок. Матч проти львів'ян здається ідеальним місцем для того, щоб це зробити.

Олімпік – Десна

Олімпік у перших після зими турах перемог не знав, програвши Львову та Зорі. Обидві поразки були отримані по рівній грі, хоча матч у Запоріжжі був набагато переконливішим – там луганців притиснули, змусивши на останніх хвилинах грати на відбій. Зі Львовом було не так круто, а загалом стартові невдачі донеччан непогано лягли на новини про клубні проблеми – Вісенте Гомес, ніби-то, збирається покинути Олімпік через незадовільну роботу на трансферному ринку. Час покаже, чи були ці чутки правдивими, а прямо зараз команді потрібно за будь-яку ціну перемагати Десну. В разі невдачі шансів на плей-офф єврокубків вже не буде.

Попередній матч. 05.10.2019. 10-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Десна – Олімпік – 1:0

Гол: А. Фаворов (90).

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Десна класно розпочала рік, граючи з Шахтарем внічию 95 хвилин (і навіть забивши гол) та розгромивши Маріуполь з рахунком 4:0. Поки що це один з двох колективів УПЛ, до якого взагалі немає питань – новачки заграли, пресинг працює, голи є, шанси на бронзу також пристойні (всього чотири очки до Зорі). Якщо восени головним претендентом на ці медалі були луганці, то зараз саме сіверяни виглядають симпатичніше – втім, всі ці роздуми не матимуть сенсу в разі осічки з Олімпіком. Підопічним Олександра Рябоконя не можна відставати від конкурентів, та і Олександрія знизу не збирається відпускати чернігівців без бою.

Статистика протистояння

Всього: 10 матчів, 3 перемоги Олімпіка, 1 нічия, 6 перемог Десни, різниця м’ячів 10-16.

У Прем’єр-лізі: 5 матчів (+1, =1, -3, 3-6)

Кадрова ситуація

Травмовані: Вербний, Лук'янчук (Олімпік)

Дискваліфіковані: –

Найбільша перемога Десни: 27.04.2005. 22-й тур чемпіонату України-2004/2005 у Другій лізі

Десна – Олімпік – 3:0



Найрезультативніший матч: 02.10.2004. 9-й тур чемпіонату України-2004/2005 у Другій лізі

Олімпік – Десна – 3:4

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Десна

Олімпік: Кичак – Литвин, Гришко, Зотько, Лебеденко – Кравченко – Чогадзе, Політило, Кравчук, Балашов – Шахаб

Десна: Паст – Фаворов, Імереков, Тамм, Мостовий – Арвеладзе, Домбровський – Гуцуляк, Тотовицький, Картушов – Філіппов

"Родзинки"

– Переможна серія Десни з "олімпійцями" в УПЛ триває 3 матчі.

– Програшна серія Олімпіка в УПЛ триває 5 матчів.

– Десна на полях суперників з 29 квітня не грає внічию впродовж рекордних для клубу 13-ти ігор: 7 перемог та 6 поразок.

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

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Олімпіку втрачати нічого, а от дати останній бій за зону плей-офф єврокубків команда може. Легко Десні точно не буде, однак оборона, загальна система пресингу та атака чернігівців на початку 2020-го працювали так круто, що уявити будь-який негативний результат в матчі з "олімпійцями" важко. Підопічні Олександра Рябоконя мають святкувати перемогу.

Маріуполь – Ворскла

Результати азовців у перших турах після поновлення чемпіонату прекрасно б охарактеризував товариш Дятлов із серіалу Чорнобиль: "not greate, not terrible". Дійсно, дві поразки не можуть тішити вболівальників – особливо від Десни (0:4). Втім, варто розуміти, що з чернігівцями зараз важко тягатися будь-кому, а от із Зорею підопічним Бабича вдалося провести цілком нічийний поєдинок. Якщо ж брати гру загалом, то нічого не змінилося – Маріуполь як демонстрував в'язкий футбол без особливих родзинок, так і демонструє, не опускаючись нижче певного рівня й не стрибаючи вище голови. Для виходу в плей-офф єврокубків цього достатньо, хоча прямо зараз азовцям потрібно перемагати. СК Дніпро-1 і Львів йдуть занадто близько по таблиці.

Попередній матч. 05.10.2019. 10-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Ворскла – Маріуполь – 1:1

Голи: 0:1 – С. Чоботенко (57), 1:1 – Д. Васін (90+2).

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Ворскла єврокубками не марить, хоча суто математичні шанси досі залишаються. Для полтавців зараз головним завданням є виживання – і з цим справи йдуть непогано, адже після сенсаційної перемоги над Шахтарем "зелено-білі" відірвалися від останньої позиції на п'ять очок. Розрив міг бути і більшим, якби не гол Вербіча на 90+2 хвилині у першому після зими турі – до нього Ворскла тримала результативну нічию з Динамо на виїзді. Взагалі, футбол підопічних Юрія Максимова у 2020-му році відверто тішить наявністю чіткої думки та непоганим пресингом. Маріуполю сьогодні буде важко.

Статистика протистояння

Всього: 47 матчів, 21 перемога Маріуполя, 7 нічиїх, 19 перемог Ворскли, різниця м’ячів 60-58.

У Прем’єр-лізі: 41 матч (+18, =6, -17, 50-53)

Кадрова ситуація

Травмовані: Худжамов (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Скляр (Карпати)

Найбільша перемога Маріуполя: 29.10.2003. 1/8 фіналу Кубка України-2003/2004

Маріуполь – Ворскла – 5:0



Найрезультативніший матч: 13.11.2010. 17-й тур чемпіонату України-2010/2011

Маріуполь – Ворскла – 2:6

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Ворскла

Маріуполь: Гальчук – Полегенько, Чоботенко, Яворський, Биков – Федорчук, Ігнатенко – Чурко, Мишньов, Танковський – Фомін

Ворскла: Різник – Пердута, Баєнко, Альюн, Сапай – Пуцлін, Чеснаков – Луїзао, Степанюк, Кане – Кулач

"Родзинки"

– Маріуполь з 17 березня 2012 року в УПЛ більше одного голу за матч Ворсклі не забиває.

– Програшна гостьова клубна рекордна серія Ворскли з 14 вересня триває 8 ігор.

– Безвиграшний домашній серіал азовців триває в Чемпіонаті з 9 листопада 4 гри підряд: 3 нічиї та поразка.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Звитяга над Шахтарем та матч з Динамо, звісно ж, були крутими, але тепер для Ворскли настали будні. Тут варто на забувати, що полтавці – передостання команда чемпіонату, тож очікувати дива не варто. "Зелено-білі" не будуть штампувати перемоги серіями, але зачепитися за очки з нинішнім Маріуполем їм цілком до снаги.

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