toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ТРАНСФЕРИ

Карпати – Олександрія: анонс матчу УПЛ

08:00 4 Читать на русском
Карпати – Олександрія: анонс матчу УПЛ
Карпати – Олександрія / ФК Карпати

"Футбол 24" представляє анонс матчу 1 туру української Прем'єр-ліги.

Карпати – Олександрія

17.00. Львів, Україна

Головний арбітр: Дмитро Кутаков

Телетрансляція на каналі ZIK, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ

Карпати та Олександрія завершували попередній чемпіонат у нижній шістці, але обидві команди прагнуть повернутися в єврокубки. Навесні вони показали, що готові позмагатися за місце у верхній частині турнірної таблиці. Олександрії належить подолати свій нічийний синдром (половина матчів за участю "містян" завершувалися мировими), а Карпатам – втримати стабільність на полі та поза ним.

Статистика протистояння – 15 матчів: 2 звитяги Карпат, 8 нічиїх, 5 перемоги Олександрії

Львів'яни зберегли основу, викупили лідера Хорхе Карраскаля та розширили склад. Протягом цього міжсезоння у клубі не трапилося гучних змін, а вболівальники "зелено-білих" стримано мріють про прогрес в грі та результатах. У першому турі Олег Бойчишин може розраховувати майже на всіх своїх підопічних – лише Андрій Нестеров відновлюється після травми.

Родзинка
– "Містяни" не програють в Прем'єр-лізі впродовж рекордних для клубу 12-ти ігор: +7=5.

Олександрія на трансферному ринку була більш стриманою. Володимир Шаран підписав декілька хороших виконавців і, що важливо, залишився задоволеним таким підсиленням. "Містяни" в минулому сезоні втратили багато "своїх" очок – команді бракувало варіативності в атаці, було більше боротьби, ніж змістовного футболу.

Попередній матч
28.04.2018. 29-й тур чемпіонату України-2017/2018
Карпати – Олександрія – 1:2
Голи: Нестеров, 5 – Банада, 35, Сітало, 52

Зустріч рівних суперників, віддати комусь перевагу досить складно. Олександрія понад рік не програє Карпатам. "Леви" – за стилем зручний опонент для "жовто-чорних", адже львів'ян зупиняє проста організована гра. Сьогодні Карпати при домашніх трибунах спробують спростувати цей факт і зламати невдалу серію.

Бойчишин: У футболістів та тренерів є мрія – побачити заповнений стадіон Україна

Орієнтовні склади

Карпати: Пеньков – Федецький, Лобай, Мірошніченко – Мякушко, Голодюк, Вербний, Гуцуляк – Карраскаль, Ді Франко – Швед.

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Шендрік, Бондаренко, Бацула – Запорожан, Банада – Полярус, Грицук, Протасов – Сітало.

Україна1 тур

Карпати - Олександрія: Неділя 22 липня 2018

Карпати
до матчу
13
год
:
6
хв
Олександрія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Карпати Карпати Олександрія Олександрія Карпати - Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Маліновський забив гол за Генк 3-й матч поспіль – відео
    Бельгія — 21 лип1122 Маліновський забив гол за Генк 3-й матч поспіль – відео
10
год
:
6
хв
Зоря
14:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук