Карпати – Олександрія: анонс матчу УПЛ

"Футбол 24" представляє анонс матчу 1 туру української Прем'єр-ліги.

Карпати – Олександрія

17.00. Львів, Україна

Головний арбітр: Дмитро Кутаков

Телетрансляція на каналі ZIK, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

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Карпати та Олександрія завершували попередній чемпіонат у нижній шістці, але обидві команди прагнуть повернутися в єврокубки. Навесні вони показали, що готові позмагатися за місце у верхній частині турнірної таблиці. Олександрії належить подолати свій нічийний синдром (половина матчів за участю "містян" завершувалися мировими), а Карпатам – втримати стабільність на полі та поза ним.

Статистика протистояння – 15 матчів: 2 звитяги Карпат, 8 нічиїх, 5 перемоги Олександрії

Львів'яни зберегли основу, викупили лідера Хорхе Карраскаля та розширили склад. Протягом цього міжсезоння у клубі не трапилося гучних змін, а вболівальники "зелено-білих" стримано мріють про прогрес в грі та результатах. У першому турі Олег Бойчишин може розраховувати майже на всіх своїх підопічних – лише Андрій Нестеров відновлюється після травми.

Родзинка

– "Містяни" не програють в Прем'єр-лізі впродовж рекордних для клубу 12-ти ігор: +7=5.

Олександрія на трансферному ринку була більш стриманою. Володимир Шаран підписав декілька хороших виконавців і, що важливо, залишився задоволеним таким підсиленням. "Містяни" в минулому сезоні втратили багато "своїх" очок – команді бракувало варіативності в атаці, було більше боротьби, ніж змістовного футболу.

Попередній матч

28.04.2018. 29-й тур чемпіонату України-2017/2018

Карпати – Олександрія – 1:2

Голи: Нестеров, 5 – Банада, 35, Сітало, 52

Зустріч рівних суперників, віддати комусь перевагу досить складно. Олександрія понад рік не програє Карпатам. "Леви" – за стилем зручний опонент для "жовто-чорних", адже львів'ян зупиняє проста організована гра. Сьогодні Карпати при домашніх трибунах спробують спростувати цей факт і зламати невдалу серію.

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Орієнтовні склади

Карпати: Пеньков – Федецький, Лобай, Мірошніченко – Мякушко, Голодюк, Вербний, Гуцуляк – Карраскаль, Ді Франко – Швед.

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Шендрік, Бондаренко, Бацула – Запорожан, Банада – Полярус, Грицук, Протасов – Сітало.