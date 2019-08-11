Карпати – Маріуполь і ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамках 3-го туру УПЛ Карпати на своєму полі приймають Маріуполь, СК Дніпро-1 зустрінеться з Десною, а Колос – із Зорею. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Карпати – Маріуполь

Львів, стадіон "Україна", 19:30. Арбітр – Костянтин Труханов (Харків).

Карпати програли перші два матчі нового чемпіонату із сумарним рахунком 0:5, однак в цьому є і позитивний факт – в наступні дев'ять турів "леви" не будуть зустрічатися з грандами. Більше того: після поєдинків проти Динамо та Шахтаря вболівальники "зелено-білих" можуть дивитися на майбутнє свого клубу в новому сезоні з деяким оптимізмом. Незіграний колектив Олександра Чижевського доволі впевнено діяв у перші 40 хвилин, тримаючи компактність і навіть регулярно тікаючи в контратаки – попереду не вистачало завершувача, однак загалом це виглядало дисципліновано і продумано.

Статистика протистояння

Всього: 36 матчів, 15 перемог Карпат, 8 нічиїх, 13 перемог Маріуполя, різниця м’ячів 55-48.

У Прем’єр-лізі: 34 матча (+14, =8, -12, 55-48)

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Нинішні Карпати дуже недооцінюють, називаючи їхній склад ноунеймовим. Між тим, у них залишилася частина минулорічних лідерів, прийшов центрбек-голеадор Вакуленко (9 голів у попередньому сезоні) та досвідчений Кучер, а також був орендований бразильський форвард. Гуцуляк взагалі у Вільяреалі тренувався в свій час, а приклад Шведа довів, що при нормальній роботі в Європу можна повернутися – тож настав час Олексію брати на себе функції зірки. Звісно, всі ці фактори не означають, що тепер львів'яни будуть рвати лігу; на "зелено-білих" чекає непростий сезон, але поборотися за плей-офф Ліги Європи їм по силах. Матч проти Маріуполя – прекрасна перевірка нинішнього рівня "левів".

"Родзинки" матчу:

– Карпати в УПЛ не перемагають Маріуполь 5 матчів поспіль: 2 нічиї та 3 поразки.

– 770-й матч Карпат в Чемпіонатах України, у якому "зелено-білі" можуть зазнати 300-ї поразки.

Маріуполь у двох перших турах чемпіонату зіграв по-різному. З Колосом, попри результативні помилки арбітра, був справжній провал – азовці забили випадковий гол і цілком заслужили пропустити більше двох. З Олександрією вже підопічні Олександра Бабича розривали суперника, створивши втричі більше моментів і здобувши заслужену перемогу, хоча арбітр прийняв ряд суперечливих рішень на їхню користь. Втім, тут є питання, наскільки цей матч може слугувати показником рівня азовців – нинішня Олександрія слабко грає навіть з Олімпіком.

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Натомість, точно стала зрозумілою міць оборони Маріуполя. У Лізі Європи команда влаштувала успішний Сталінград – і це при ослабленому втратою Яворському захисті! Втім, тут ще слід подякувати Худжамову, який витягнув усе, що летіло в його ворота з дистанції (а летіло багацько). Крім того, азовці продемонстрували дуже сильну фізпідготовку, відверто перебігавши АЗ в останній третині зустрічі. Все це говорить про те, що навіть попри втрату ряду минулорічних лідерів Маріуполь не втратив свого класу – це все той же міцний претендент на зону єврокубків.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: Руслан Фомін (Маріуполь)

Під питанням: Сергій Яворський (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч Карпати – Маріуполь

Карпати: Підківка – Мартінс, Вакуленко, Ковтун, Якімець – Вербний, Кльоц – Ді Франко, Войковіц, Гуцуляк – Карпенко

Маруполь: Худжамов – Кірюханцев, Чоботенко, Дава, Биков – Чех, Федорчук – Тищенко, Мишньов, Чурко – Вакула

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Попередній матч. 17.03.2019. 22-й тур чемпіонату України-2018/2019

Карпати – Маріуполь – 1:1

Голи: 0:1 – О. Зубков (8), 1:1 – К. Понде (33).

Карпати поки що є котом в мішку, адже робити оцінки по їхньому футболу проти грандів важко. Так, виглядало дисципліновано й компактно, але пропустили п'ять голів – це проблема класу чи організації гри? Матч проти Маріуполя повинен дати відповідь, наскільки "леви" сильні, але перспектива набрати перші очки дуже серйозна. У азовців немає основного форварда, вони втомлені довгими переїздами та грою з АЗ, а попереду ще одна. Підопічних Олександра Бабича реально взяти "теплими", тому Карпати можна назвати невеличким фаворитом цього протистояння.

Колос – Зоря

Київ, "Оболонь-Арена", 17:00. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ)

Колос у перших двох турах набрав шість очок, перегравши міцний Маріуполь і напіврозібраний, але граючий Олімпік. Перший результат виглядав вкрай переконливо, хоча переможний штрафний удар вінгер ковалівців Ільїн відверто намалював. Інший же стався після трьох ударів в площину: один пройшов зі стандарту з дистанції, а другий – з пенальті. Спільним для обох поєдинків був ігровий стиль новачків, які агресивно вилітали вперед через напівфланги й сподобались своєї налаштованістю.

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Колос довів, що не буде хлопчиком для биття – підопічні Руслана Костишина готові перемагати як на емоціях від свята на кшталт дебюту в УПЛ, так і на чистій працездатності під час робочих буднів у поєдинках із середняками. Матч проти Зорі, безсумнівно, є першим варіантом. Цікаво, чи вистачить ковалівцям куражу?

"Родзинки" матчу:

– Новачок Чемпіонату Колос очок в УПЛ ще не втрачав.

– 100-й матч в УПЛ може провести Заурі Махарадзе (Зоря).

– 40-й гол в Чемпіонатах може забити Артем Громов (Зоря).

Зоря в перших матчах нового сезону не продемонструвала переконливого футболу, хоча поки очки набираються стабільно. Підопічні Віктора Скрипника доволі натужно атакують, завдаючи 1-2 удари в площину – так було в матчах проти Ворскли (перемога 1:0), СК Дніпро-1 (1:1) та ЦСКА Софії (1:1). Навіть перевага в два футболісти у вже виграному поєдинку проти відверто дворової команди не є приводом до розгрому – про це знає Будучность, яка цілу годину тримала рахунок 1:0 на виїзді вдев'ятьох.

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Звісно, всі ці проблеми є наслідком нового ігрового стилю та схеми луганців, однак спокій Віктора Скрипника, його підопічних та вболівальників іноді лякає. Кожен непереконливий матч пояснюється грою на результат та складним календарем, що безумовно, має місце – але ж не чотири поєдинки поспіль проти слабких суперників! Втім, Зоря добивається результату, а значить тренерський штаб щось, та й знає. Зрештою, ніхто й не обіцяв поставити атакувальний футбол в один-два дотики (а саме цього бажає Скрипник) за один день.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Євген Смирний (Колос)

Травмовані: Артем Громов (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Колос – Зоря

Колос: Яшков – Сахневич, Гавриш, Парамонов, Чорноморець – Мілько, Задоя – Ільїн, Кизилатеш, Морозко – Лисенко

Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Арвеладзе, Хомченовський, Кочергін – Лєднєв – Луньов, Будківський

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Шапаренко може перейти в Зорю

У Зорі дійсно важкий календар, а попереду матч проти ЦСКА Софії. Прагматичний Віктор Скрпиник на старті сезону явно готовий жертвувати очками в УПЛ заради єврокубків, справедливо сподіваючись надолужити втрачене потім – саме тому луганці без травмованого Громова не стануть вмирати за перемогу. Колос же може як у куражний футбол, так і в прагматизм, а за рівнем швидкостей та тактичної думки колектив Руслана Костишина точно не поступається "мужикам". Саме тому можна прогнозувати нічийний рахунок у зустрічі.

СК Дніпро-1 – Десна

Дніпро, "Дніпро Арена" 17:00. Арбітр – Дмитро Бондаренко (Одеса)

Дуже цікавий поєдинок відбудеться у Дніпрі, де зустрінуться дві граючі команди – СК Дніпро-1 та Десна. Господарі увірвалися в УПЛ, з ходу набравши чотири очки в матчах проти Олімпіка та Зорі й продемонструвавши агресивний футбол, однак проявили також фізичну слабкість. Вкрай молодий колектив Дмитра Михайленка просто не витримує темп і значну кількість силової боротьби, поступово віддаючи ініціативу й відмовляючись від своїх ідей іспанського футболу – в хід йдуть старі добрі закидання.

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Проблеми з фізикою настільки значущі, що дніпровські чемпіони світу банально падають на поле із судомами. На початку серпня. Це дуже велика проблема, адже переважна більшість команд УПЛ робить ставку на виснажливий силовий стиль – навіть напіврозібраний Олімпік притискав СК Дніпро-1 у його стінах. Втім, по ходу сезону підопічні Михайленка повинні втягнутись.

"Родзинки" матчу:

– Чернігівський клуб в УПЛ на своєму полі не ділить порівну очки зі суперниками з 2 вересня 2018 року протягом рекордних для Десни 15-ти ігор: 7 перемог та 8 поразок.

– Десна загалом обходиться без "мирових" в Чемпіонатах з 23 квітня цього року впродовж рекордних для клубу 9-ти ігор: 3 перемоги та 6 поразок.

– Новачок УПЛ Дніпро-1 ще не знає поразок у Чемпіонаті.

Десні перед початком сезону пророкували бронзові медалі, однак перші два тури змусили задуматись над подібним прогнозом. Поразка Львову у дебютному турі УПЛ пройшла прямо-таки по типовому сценарію весняної частини минулого чемпіонату, коли чернігівці після вдалого початку зупинялися й віддавали майже виграний поєдинок. За кілька днів вони реабілітувались, справедливо перегравши Ворсклу (Калітвінцев забив ефектний гол), однак загалом це був матч на п'ять моментів – два у полтавців, три у "сіверян". Хоча підопічні Олександр Рябоконя дійсно непогано рухались.

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Матч проти СК Дніпро-1 стане прекрасною перевіркою істинних можливостей Десни й дасть можливість робити більш коректні прогнози щодо її перспектив. Якщо чернігівці здолають такий міцний і граючий колектив впевнено, то фанатів "сіверян" можна привітати, однак в разі появи значної кількості проблем можна очікувати на "веселий" сезон. Десна приїзджає в Дніпро здавати важливий іспит – подивимось, яку оцінку вона отримає.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: немає

Під питанням: Сергій Кравченко (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Десна

СК Дніпро-1: Клищук – Сафронов, Гуйє, Логінов, Польовий – Краченко, Когут – Чичиков, Булеца, Назаренко – Супряга

Десна: Литовка – Фаворов, Гітченко, Імереков, Конопля – Богданов, Огіря – Калітвінцев, Філіппов, Картушов – Хльобас

Прогноз Футбол 24 – 1:2

У Олександра Рябоконя високоякісний, більш зіграний і досвідченіший колектив, в той час як у Дмитра Михайленка, по старй дніпровській традиції, зібраний дитячий садочок. Тим не менш, в його складі є чемпіони світу, тому гол у ворота чернігівців можна очікувати. Чи вистачить цього для набору очок у матчі проти Десни? Поки що говорити важко, але Десну точно можна назвати фаворитом цього поєдинку.

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