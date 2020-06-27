Карпати – Львів: онлайн-трансляція першого матчу "зелено-білих" після карантину

Карпати та Львів зустрічаються у 28-му турі УПЛ. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Карпати – Львів стартує о 17:00. Для "зелено-білих" це перший поєдинок після вимушеної паузи в чемпіонаті – як відомо, у таборі Карпат зафіксували масовий спалах COVID-19, через що підопічні Романа Санжара пропустили 4 тури УПЛ.

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Саме Карпати та Львів замикають турнірну таблицю чемпіонату. У "зелено-білих" лише 14 очок – щоправда, після 23-х зіграних матчів. У Львова 22 пункти після 27 турів. До слова, цей матч стане дебютним для нового тренера Львова – як відомо, замість Єгіше Мелікяна команду очолив Георгій Цецадзе.

Попередні три дербі Львова в сезоні 2019/20 завершувалися миром – двічі по 0:0, а одного разу – 1:1. До слова, Карпати не можуть виграти в чемпіонаті з 14 вересня – саме тоді підопічні Санжара обіграли Ворсклу і відтоді не знають смаку перемог.

Карпати – Львів: онлайн-трансляція матчу:

Карпати – Львів: стартові склади команд:

Карпати: Кудрик, Якімець, Гіоргадзе, Слюсар, Дубінчак, Танчик, Хахльов, Сич, Притула, Козак, Бойчук

Запасні: Сасс, Деда, Тлумак, Береза, Карабін, Хлань, Руніч, Сільченко

Львів: Сарнавський, Борзенко, Гончар, Братков, Бопесу, Татарков, Сабіно, Богунов, Алваро, Яковеллі, Шина

Запасні: Пеньков, Приймак, Люлька, Кравчук, Ренан, Велвес, Клименчук, Ходаковський, Жонатан.