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Карпати – Львів: новий тренер "містян" налаштований виграти своє перше дербі, яке перенесли до Луцька

14:43 - Читать на русском
Карпати – Львів: новий тренер "містян" налаштований виграти своє перше дербі, яке перенесли до Луцька
Георгій Цецадзе / фото: Львів

Головний тренер ФК Львів Георгій Цецадзе поділився очікуваннями від матчу 28-го туру УПЛ проти львівських Карпат.

 

"Ми зараз в основному на тактику працюємо, на стратегію гри. Це компоненти, над якими потрібно працювати і які потрібно пояснювати, тому що гравці цього не знають. Якби вони знали, я б не говорив.

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Це дуже важлива гра. Дербі завжди і всюди важливі, у всіх країнах. Не тільки вболівальники зі Львова будуть дивитися, а вся країна, я впевнений, буде стежити. Звичайно, ми налаштовуємося на гру і хочемо виграти. Думаю, це вийде", – сказав Цецадзе у коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, поєдинок Карпати – Львів повинен відбутися в суботу, 27 червня, у Луцьку. Для Цецадзе це буде перший матч на посаді головного тренера "містян".

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Львів Львів Карпати - Львів Георгій Георгій Цецадзе
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