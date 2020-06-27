Карпати – Львів, Колос – Олександрія: анонс матчів УПЛ

В рамках 28-го туру УПЛ Карпати зустрінуться зі Львовом, а Колос прийме Олександрію. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24.

Карпати – Львів

Якби не матч Шахтаря проти Зорі, то дербі львівських команд було б центральним поєдинком у суботній програмі. Воно важливе як своїм непримиримим статусом, так і історією останнього місяця: через складне епідеміологічне становище матч перенесли в Луцьк, Львів весь цей час проводив виїзні поєдинки, а Карпати місяць просиділи на додатковому карантині після найбільш масового спалаху коронавірусу в УПЛ. Крім того, "леви" розпрощалися з Назариною – у Єгора завершився термін оренди. Ще до нього команду покинули Мартінс, Халл, Кіриленка та Дійє. Словом, Роману Санжару не позаздриш.

Львів за цей час впав на передостанню позицію, не вигравши жоден із чотирьох матчів (при трьох поразках) та змінивши головного тренера – замість вірмена Єгіше Мелікяна прийшов грузин Георгій Цецадзе. Останній заявив, що команда протягом тижня працювала над тактикою та стратегією, адже футболісти цього не знають. Заява провокативна, але "містяни" дійсно допускали багато грубих помилок в захисті, та і в атаці львів'яни працювали дуже натужно. Подивимось, які зміни внесе Цецадзе. В будь-якому випадку, на кавказько-бразильсько-український сплав у дербі буде цікаво глянути.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ренан, Сабіно (Львів)

Дискваліфіковані: Пасіч, Кльоц (Карпати)

Орієнтовні склади на матч Карпати – Львів

Карпати: Кудрик – Якімець, Гіоргадзе, Прийма, Дубінчак – Козак, Хахльов – Танчик, Деда, Лях – Бойчук

Львів: Пеньков – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Приймак – Богунов, Велвес, Татарков, Тавареш – Яковеллі

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Очевидним фаворитом зустрічі є Львів. Карпатівці не грали у футбол з березня, перехворіли коронавірусом і залишились без значної кількості основних виконавців, а перемагати потрібно за обов'язково. У "містян" же новий тренер – його ідеї та улюблені трюки поки маловідомі, а його підопічні зараз будуть викладуватись, щоб не вилетіти зі складу. Словом, на папері у Карпат немає шансів.

Колос – Олександрія

Поєдинок першої шістки, заради якого у щільному суботньому графіку вболівальник навряд чи перемкне трансляцію іншого матчу. В ньому немає особливого турнірного значення: ковалівці і самі заявляють, що до початку плей-офф вони просто набирають форму, шансів піднятися вверх у них не було, а Олександрія вже зараз відстає від третього місця на шість очок – не те, щоб це неможливо було відіграти, але в це вже ніхто не віре. Хоча дарма, адже "жовто-чорні" тиждень тому ледь не зірвали чемпіонську вечірку Шахтарю.

Щоправда, до того у підопічних Володимира Шарана було дві поспіль поразки 5:1, та і загалом команда виглядала найбільш просто серед усіх претендентів на медалі. Можливо, навіть Колос місцями виглядав цікавіше – до речі, ковалівці також були близькими до того, щоб відібрати очки у Шахтаря, а з Динамо вони зіграли набагато краще за сьогоднішнього суперника. Загалом, на кінець червня колективи виглядають приблизно рівно, але матч навряд чи буде захоплюючим. Занадто вже закрита Олександрія і зандто вже Колос налаштований на контратаки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Оріховський – Запорожан

Під питанням: Смирний – Гречишкін

Дискваліфіковані: Єфремов, Петров (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Олександрія

Колос: Волинець – Зозуля, Парамонов, Гавриш, Ємець – Мілько, Богданов – Ільїн, Морозко, Вільх'яльмссон – Лисенко

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бухал, Вантух – Довгий – Лучкевич, Банада, Ковалець, Третьяков – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Колос виглядає дуже непогано, але з реалізацією в останніх матчах була біда – Богданов не забив пенальті, а Антюх запоров вихід сам на мам, і все це лише в матчі з Динамо. А були ще поєдинки із Зорею та Шахтарем, де купа моментів так і залишилась рядками у звітах. Олександрія більш прагматична і досвідчена, та і очки їй потрібні більше – не все ще втрачено в боротьбі за бронзу. Словом, "жовто-чорних" можна назвати фаворитами зустрічі.