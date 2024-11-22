Карпати в Олександрії очікувано перервали свою 3-матчеву переможну серію, зазнавши розгромної поразки. Особливого удару по турнірних перспективах вона не завдала – "леви" тримаються в одному заліковому балі від зони єврокубків, а завдання на сезон вимагає закріплення в топ-10. За очікуваними показниками Владислав Лупашко впевнено тримається в цих межах.

Львів'яни створюють більше моментів (награли на 18,4 xG), ніж допускають біля власних воріт (15,7 xG), але на практиці різниця голів від'ємна (-2). Зате команда виділяється вміннями додавати – за кількістю очікуваних голів у других таймах Карпати йдуть третіми в УПЛ. Ймовірно, взнаки дається певне спрощення стилю гри, адже на старті сезону "зелено-білі" не витримували власної ж інтенсивності.

Колос теж перестав вигадувати щось цікаве, відкотившись до налаштувань Ярослава Вишняка. Матчі ковалівців дивитись дуже важко, але ультрапрагматичність дозволяє стабільно здобувати результат. Потроху, помаленьку, по копієчці, по зернятку, по насіннячку, але за два місяці Колос набрав 10 очок. На цьому відрізку сталося дві перемоги й чотири нічиїх, а з Шахтарем дивом не зачепились за п'яту.

Підопічні Олександра Поздєєва не награли навіть на 13 очікуваних голів, а забили всього 8. Зате й статистика пропущених потужна – 10,5 xG, 10 реальних. Як наслідок, за очікуваними очками "хлібороби" випереджають Карпати, хоча в таблиці УПЛ вони відстають солідно. Зате зона перехідних матчів розташована в одному заліковому балі позаду.

Кадрова ситуація

Травмовані: Поправка, Криворучко (Колос; обидва під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Карпати – Колос

Карпати: Кемкін – Мірошніченко, Бабогло, Педрозу, Адамюк – Альварес – Підлепенець, Брунінью, Очеретько, Костенко – Невес

Колос: Пахолюк – Козік, Бондаренко, Краснічі, Цуріков – Оріховський, Демченко – Сантос, Велетень, Третьяков – Болівар

Прогноз "Футбол 24" – нічия, тотал менше 2,5

Зламати ультрапрагматичну оборону Колоса було важко навіть Шахтарю. Здолати ковалівців не змогли Кривбас, Полісся, Рух і ЛНЗ – всі ці матчі вони звели до нічиїх. Більше одного гола вони не пропускають – хоча й не забивають теж. Безпрограшна гостьова серія "аграріїв" досягла трьох турів.

Карпатам навіть з Лівим Берегом було важко, адже до 76-ї хвилини на табло горіли 0:0. Саме тому в перемогу "левів" віриться важко. Поразка теж малоймовірна – вдома львів'яни не програють протягом трьох турів, а голів не пропускають протягом 290 хвилин. З огляду на вищезазначені фактори, ставимо на нічию з тотал менше 2,5.