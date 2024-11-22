Карпати здобули перемогу над Колосом з (1:0) у матчі-відкритті 14-го туру УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Єдиний гол у матчі було забито на 31-й хвилині. Львів'яни організували результативну атаку: після точного закидання від Чачуа, Бруніньйо майстерно прийняв м'яч грудьми та другим дотиком з гострого кута спрямував його у сітку воріт.

Карпати втримали перемогу над Колосом, повернувшись до топ-5 УПЛ

Цей м'яч став вирішальним для Карпат, забезпечивши їм перемогу. Команда Владислава Лупашка тепер має у своєму активі 18 очок і тимчасово увійшла до першої п'ятірки турнірної таблиці. Колос, своєю чергою, продовжує залишатися неподалік від зони за збереження місця в УПЛ.