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Карпати – Динамо: трансляцію поєдинку готує 2+2

17:39 436 Читать на русском
Карпати – Динамо: трансляцію поєдинку готує 2+2
ФК Карпати

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик підтвердив, що телеканал 2+2 може показати матч першого туру УПЛ Карпати – Динамо.

 

Про це журналіст повідомив в ефірі "Циганик LIVE". За його словами, 2+2 готовий показати поєдинок та вже готує трансляцію.

Карпати – Динамо: матч одночасно є в програмах "2+2" і "Футбол 1" – телевізійний парадокс

Окрім того Циганик сказав, що в телепросторі все йде до того, що 5 клубів УПЛ не будуть транслювати свої домашні поєдинки на телеканалах Футбол1/2, які напередодні стали офіційним транслятором чемпіонату України.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Карпати відмовилися від співпраці з "Футбол 1/2" і надали право трансляції своїх домашніх матчів "2+2".

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Теги
Динамо Динамо Карпати Карпати Карпати - Динамо Футбол 1 Канал 2+2 Футбол 2 телебачення
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