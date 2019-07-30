Карпати – Динамо: трансляцію поєдинку готує 2+2

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик підтвердив, що телеканал 2+2 може показати матч першого туру УПЛ Карпати – Динамо.

Про це журналіст повідомив в ефірі "Циганик LIVE". За його словами, 2+2 готовий показати поєдинок та вже готує трансляцію.

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Окрім того Циганик сказав, що в телепросторі все йде до того, що 5 клубів УПЛ не будуть транслювати свої домашні поєдинки на телеканалах Футбол1/2, які напередодні стали офіційним транслятором чемпіонату України.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Карпати відмовилися від співпраці з "Футбол 1/2" і надали право трансляції своїх домашніх матчів "2+2".

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