Карпати – Динамо: Ступар прокоментував пенальті у ворота львів'ян

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар поділився думкою щодо пенальті, який призвів до другого голу киян.

"Віктор Копієвський, незважаючи на всю критику, яка звалилась на нього за підсумками минулого сезону, провів першу гру нового чемпіонату на належному рівні. Картки роздавав справедливі, хоча в матчі не було належної заруби.

Хацкевич назвав причини невиразної гри Динамо у матчі з Карпатами

Можна говорити про помилку асистента Трехліба на 18-й хвилині, коли Бєсєдін зліва отримав м'яч і міг вискочити в штрафний майданчик. Трехліб безпідставно зірвав атаку.

На 28-й хвилині Вакуленко зіграв головою, а м'яч потрапив в надпліччя Кендзьори. Поляк прибирав руки за спину, тому апеляції гравців Карпат щодо гри рукою були безпідставними. До того ж, була мала відстань, з якої прилетів м'яч.

Одинадцятиметровий у ворота Карпат призначений справедливо", – сказав Ступар у коментарі UA-Футбол.

Динамо на виїзді легко перемогло Карпати: прісний футбол киян, проблеми "левів" з атакою та повернення Циганкова