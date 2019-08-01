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Карпати – Динамо: Ступар прокоментував пенальті у ворота львів'ян

11:31 1039 Читать на русском
Карпати – Динамо: Ступар прокоментував пенальті у ворота львів'ян
Гуцуляк і Кендзьора / Фото ФК Динамо

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар поділився думкою щодо пенальті, який призвів до другого голу киян.

 
Олексій Ковтун 42’
Артем Бєсєдін 45+2’
42’ Олексій Ковтун
45+2’ Артем Бєсєдін

"Віктор Копієвський, незважаючи на всю критику, яка звалилась на нього за підсумками минулого сезону, провів першу гру нового чемпіонату на належному рівні. Картки роздавав справедливі, хоча в матчі не було належної заруби.

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Можна говорити про помилку асистента Трехліба на 18-й хвилині, коли Бєсєдін зліва отримав м'яч і міг вискочити в штрафний майданчик. Трехліб безпідставно зірвав атаку.

На 28-й хвилині Вакуленко зіграв головою, а м'яч потрапив в надпліччя Кендзьори. Поляк прибирав руки за спину, тому апеляції гравців Карпат щодо гри рукою були безпідставними. До того ж, була мала відстань, з якої прилетів м'яч.

Одинадцятиметровий у ворота Карпат призначений справедливо", – сказав Ступар у коментарі UA-Футбол.

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07:30
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Теги
Карпати - Динамо Арбітри Мирослав Ступар Мирослав Ступар
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