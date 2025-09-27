– На сьогодні Моргун, Тіаре, Бленуце сильніші за Нещерета, Ярмоленка, Михавка?

– Якщо Ярмоленка поставити в ворота, то певно, так. Бленуце краще за нього виглядатиме в нападі, це точно.

– Чи задоволені ви сьогоднішнім результатом?

– Забити три мʼячі, в принципі, достатньо для перемоги. Ми мали ще можливості забити. У першому пропущеному мʼячі, на мою думку, помилка арбітра. Не знаю, що він там дивився, коли Піхальонок був на мʼячі, мав грати, його збивають, і починається атака, з якої нам забивають гол. Хоча Біловар міг вибивати мʼяч.

Другий гол – це позиційна помилка Караваєва, яка призвела до того, що він необачно розібрав ситуацію, пішов між двох гравців, хоча міг і мусив залишатися, зустрічати гравця, не викидатися, залишатися поза грою. Третій гол – позиційна помилка воротаря.

– Як ви будете готуватися до матчу Ліги конференцій?

– Ми залишаємось у Львові. Завтра ми тренуємось тут, післязавтра вирушаємо до Любліна.

– Ваш наступний суперник, Крістал Пелас, сьогодні переміг Ліверпуль. Чи вже розбирали цю команду?

– У нас є достатньо інформації, але ми ще не розбирали цього суперника. Ми готуємось до кожної наступної гри незалежно від статусу суперника.

– Перший тайм складався не на користь вашої команди, у перерві ви не провели жодної заміни, втім на початку другого тайму гра перевернулася. Ви знайшли потрібні слова у роздягальні?

– Я завжди знаходжу потрібні слова для своїх гравців, – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

