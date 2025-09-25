Карпати отримали добро на збільшення кількості вболівальників на матч 7-го туру УПЛ проти Динамо, повідомляє прес-служба клубу. Це означає більше місць для фанатів на стадіоні "Україна", а також додаткові квоти для ветеранів російсько-української війни.

Додаткові квитки на суботній поєдинок проти Динамо будуть доступні для придбання з п’ятниці на сайті продажу та офіційному порталі клубу.

Нагадаємо, що матч між Карпатами та Динамо відбудеться цієї суботи, 27 вересня, початок о 18:00.

