Карпати – Динамо: матч УПЛ зможе прийняти більше вболівальників, ніж очікувалося
Матч 7-го туру чемпіонату України між Карпатами та Динамо прийме більшу кількість вболівальників.
Карпати отримали добро на збільшення кількості вболівальників на матч 7-го туру УПЛ проти Динамо, повідомляє прес-служба клубу. Це означає більше місць для фанатів на стадіоні "Україна", а також додаткові квоти для ветеранів російсько-української війни.
Додаткові квитки на суботній поєдинок проти Динамо будуть доступні для придбання з п’ятниці на сайті продажу та офіційному порталі клубу.
Нагадаємо, що матч між Карпатами та Динамо відбудеться цієї суботи, 27 вересня, початок о 18:00.
