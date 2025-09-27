"Матчі проти Шахтаря і Динамо цього сезону завершились з рахунком 3:3? Проти Шахтаря нам було важче створювати моменти. У тому матчі події розвивались по-іншому: тоді ми мали відігруватись, сьогодні ж вели в рахунку та мали збільшувати свою перевагу в першому таймі. Після того як рахунок став 2:0, ми були ближчими до третього м’яча, ніж Динамо до першого. Ми мали збільшувати цю різницю.

Наприкінці першого тайму ми пропустили зі стандарту. Дуже якісне виконання. Піхальонок може виконати дев’ять з десяти передач у ту точку, яку потребує ситуація. Якби зараз у мене спитали, чи віддали б ми м’яч супернику після 2:0 та сіли в оборону, знаючи перебіг поєдинку – ми б на це не погодились. На мою думку, футбол має бути таким, що після першого гола потрібно бігти за другим, третім. І ніяк по-іншому. Тоді матч буде цікавим, динамічним. Саме на це ми наголошуємо і цього хочемо. Сьогодні не вдалось забити одразу третій. Але я впевнений, що така тактика приведе до яскравої гри і яскравих результатів.

Що сталось з Карпатами на старті другого тайму? Якість гравців Динамо дуже висока, вона неймовірна. Це сильно відчувається, коли ви зустрічаєтесь з ними раз на пів року. Вони легко створюють моменти. Потрібно відсувати гру від своїх воріт. Я казав це і в грі проти Шахтаря. Такі команди розбираються з суперниками на маленькому клаптику поля. В цілому я думаю, що наші гравці сьогодні мали дуже добрий вигляд на фоні такого суперника.

Можна багато говорити про гру. Можна грати 3:3, всю гру обороняючись, десь здобувати результат на стандартах… Але ви бачили перший тайм – на м’ячі ми були більше за суперника. Ми контролювали гру, відрізали їх, грали між ланками, залучали опорного півзахисника, створювали моменти. Думаю, що і Динамо не звикло до такого типу опору.

Чому не вдалось збільшити перевагу після рахунку 2:0? Ми намагались це зробити. Футболісти хотіли цього. Багато можна говорити, але це Динамо не програє у чемпіонаті вже протягом півтора року. Вони мали сьогодні програти, я в цьому переконаний. Коли ми забили другий гол, ми не зупинилися. На рівні чемпіонату України це дуже сильна команда. Те, що вони не можуть показати результату в єврокубках – наслідок складних переїздів. Це неймовірно важко. Важко тренеру будувати тренувальний процес, гравцям тримати себе в тонусі. Це не легко", – наводить слова Лупашка офіційний сайт Карпат.

