Карпати – Десна: Філіппов забив класний гол у дев'ятку

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Вест Хем у Бундеслізі знайшов заміну ЯрмоленкуАнглія — 12:22 698
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Лунін проти Алавеса: "сухі" ворота, нормальні оцінки, активна гра ногами та фейл, яким прогриміли іспанські ЗМІІспанія — 11:38 4007
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