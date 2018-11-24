toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЛУНІН КАРПАТИ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Карпати – Десна: Філіппов забив класний гол у дев'ятку

15:12 348 Читать на русском
Карпати – Десна: Філіппов забив класний гол у дев'ятку
Десна / фото: офіційний сайт клубу

В матчі 16 туру УПЛ Карпати – Десна форвард гостей Олександр Філіппов відзначився ефектним забитим м'ячем.

На 27-й хвилині поєдинку 16 туру Прем'єр-ліги Карпати – Десна вболівальники побачили шикарний забитий гол.

Його автором став нападник Десни Олександр Філіппов. Після скидки Дениса Безбородька 26-річний форвард ударом в дотик відправив м'яч у дальню дев'ятку воріт Микити Шевченка. Гол дуже нагадав м'яч Віктора Коваленка в поєдинку Шахтар – Динамо. Саме той, після якого розгорівся скандал.

Цей гол став для Філіппова вже четвертим в УПЛ 2018/19.

Україна16 тур

Карпати - Десна: Субота 24 листопада 2018

Карпати

live 84'
0 : 2
Десна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Красиві голи Відеоновини Головне Карпати - Десна Фантастичні голи Олександр Філіппов Олександр Філіппов Десна Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
хв
Удінезе
16:00
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук