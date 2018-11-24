Карпати – Десна: Філіппов забив класний гол у дев'ятку

В матчі 16 туру УПЛ Карпати – Десна форвард гостей Олександр Філіппов відзначився ефектним забитим м'ячем.

На 27-й хвилині поєдинку 16 туру Прем'єр-ліги Карпати – Десна вболівальники побачили шикарний забитий гол.

Його автором став нападник Десни Олександр Філіппов. Після скидки Дениса Безбородька 26-річний форвард ударом в дотик відправив м'яч у дальню дев'ятку воріт Микити Шевченка. Гол дуже нагадав м'яч Віктора Коваленка в поєдинку Шахтар – Динамо. Саме той, після якого розгорівся скандал.

Цей гол став для Філіппова вже четвертим в УПЛ 2018/19.