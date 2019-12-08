Карпати – Десна: Фаворов відзначив складність матчів на Західній Україні

Хавбек Десни Артем Фаворов поділився очікуваннями від зустрічі 16-го туру УПЛ з Карпатами.

"Я дивився декілька матчів Карпат: у них дуже хороша команда, новий тренер, хороший підбір футболістів, до того ж вони грають вдома, а на Заході України завжди важко даються ігри.

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Ми спробуємо показати хороший, красивий футбол. Але, найголовніше, щоб цей футбол приніс нам очки.

Наші вболівальники завжди присутні у Львові. Для нас це дуже важливо, ми чуємо їхню підтримку, і це надає нам сил і емоцій, адже граємо далеко від дому. Будемо сподіватися, що порадуємо чернігівців і грою, і результатом", – цитує Фаворова офіційний сайт клубу.

Після 16-ти турів УПЛ Десна перебуває на 4-й сходинці, Карпати – 10-ті.

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