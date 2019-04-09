Карпати – Чорноморець: УПЛ перенесла матч 25-го туру

Львівський клуб звернувся до української Прем'єр-ліги з проханням перенести матч чергового туру чемпіонату України.

Карпати на офіційному сайті повідомили, що УПЛ на прохання "левів" змінила час проведення зустрічі проти Чорноморця. Відтак, поєдинок відбудеться у вівторок, 23 квітня, о 18:00.

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Матч повинен був відбутися о 17 годині, але за проханнями вболівальників львівської команди гру перенесли на годину пізніше. Дата проведенння зустрічі не змінилася – 23 квітня.

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