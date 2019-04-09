toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІВЕРПУЛЬ - ПОРТУ

Карпати – Чорноморець: УПЛ перенесла матч 25-го туру

09:15 311 Читать на русском
Карпати – Чорноморець: УПЛ перенесла матч 25-го туру
Карпати – Чорноморець: УПЛ перенесла матч 25-го туру

Львівський клуб звернувся до української Прем'єр-ліги з проханням перенести матч чергового туру чемпіонату України.

Карпати на офіційному сайті повідомили, що УПЛ на прохання "левів" змінила час проведення зустрічі проти Чорноморця. Відтак, поєдинок відбудеться у вівторок, 23 квітня, о 18:00.

Фанати Карпат розтрощили три вагони потягу Львів – Запоріжжя

Матч повинен був відбутися о 17 годині, але за проханнями вболівальників львівської команди гру перенесли на годину пізніше. Дата проведенння зустрічі не змінилася – 23 квітня.

Карпати сенсаційно поступились Інгульцю в серії пенальті та вилетіли з Кубка України

Теги
УПЛ Карпати Карпати Чорноморець Чорноморець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
28
хв
Тоттенхем
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук