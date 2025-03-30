У рамках 22-го туру УПЛ 2024/25 Карпати приймають Чорноморець, Ворскла зіграє з Кривбасом, а Зоря зустрінеться з Колосом. Анонс і прогноз букмекерів читайте на "Футбол 24".

Карпати – Чорноморець

"Леви" у попередньому турі стримали Шахтар (1:1), але загалом початок 2025 року дався їм непросто. Львів'яни без особливих шансів поступилися Динамо (0:2) та провалили зустріч з Ворсклою (0:0), хоча перемогли ЛНЗ у меншості (1:0). У вічі впадає критично низька кількість голів – і моментів було створено не набагато більше. Іноді проблеми виникали через втрати вінгерів, а в Полтаві без Мірошніченка не пішли кроси (15 спроб, 1 точний). З іншого боку, Карпати здорово пресингували.

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Участь Дениса залишається під великим сумнівом, а крім того травмувались Сич, Булеза й Адамюк. Владислав Лупашко залишився без основних фулбеків, тож у поєдинку з Чорноморцем доведеться щось вигадувати – особливо на лівому фланзі. Втім, Владислав Лупашко може дозволити собі експерименти, адже завдання виходу в єврокубки у поточному сезоні не стоїть.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 22-го туру УПЛ 2024/25 між Карпатами і Чорноморцем. Коефіцієнт на перемогу команди Владислава Лупашка – 6,60. На тріумф підопічних Олександра Кучера фахівці дають 1,58.

Чорноморець став головним ньюсмейкером УПЛ під час міжнародної паузи. По-перше, одесити змінили тренера – попри підтримку футболістів Олександра Бабича звільнили, а замість нього прийшов Олександр Кучер. По-друге, кар'єру відновив 35-річний Ракицький, який підписав контракт з одеситами. Весело!

Результати "моряків" поки що не такі веселі. Чорноморець і восени мало чим тішив, а на початку року взагалі розсипався. Після перемоги над Колосом колектив зазнав трьох поразок поспіль (від Полісся, Лівого Берега та Інгульця), забивши один гол і впавши на дно таблиці. Керівництво пообіцяло закрити заборгованості за 2025-й, але чи вмотивує це футболістів? Будемо дивитись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мірошніченко (під питанням), Адамюк, Булеза, Сич – Присяжнюк, Нету, Удод

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Карпати – Чорноморець

Карпати: Кінарейкін – Полегенько, Педрозу, Бабогло, Саків – Альварес – Підлепенець, Чачуа, Очеретько, Брунінью – Краснопір

Чорноморець: Рудько – Бутко, Лацабідзе, Ракицький, Раян – Пшеничнюк – Мустафаєв, Габелок, Білошевський, Янаков – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5, Карпати не програють

Фаворит у цій парі очевидний, але футбол Карпат зразка 2025 року взагалі не гарантує позитивного результату. Особливо з урахуванням нинішніх кадрових проблем. Тим не менш, львів'яни повинні як мінімум не програти – а от у високу результативність не віриться. Хоча з Чорноморцем може й прорвати, тож ставка на тотал більше/менше здається ризикованою.

Ворскла – Кривбас

Хороше кадрове підсилення та ефект Юрія Максимова витягнули Ворсклу з депресії. Після зимової паузи полтавці мінімально поступились Оболоні, однак потім вони ледь не перемогли Динамо (1:1) і легко стримали Карпати. Ну а потім сталася перемога над Рухом, яка дозволила покинути четвірку аутсайдерів.

Ворскла добре пресингує й класно контратакує. Дуже добре в гру вписались атакувальний хав Авдилі та нападник Кулач, але участь останнього у сьогоднішній зустрічі під питанням. "Зелено-білим" бажано чіплятись бодай за нічию, адже відрив від зони плей-офф становить всього три очки – а у Колоса, який тримається за спиною, краща різниця голів.

Але здобувати результат доведеться у поєдинку з Кривбасом. Підопічні Юрія Вернидуба свій останній матч провели аж 6 березня, розписавши нічию з самим Шахтарем (1:1) – однак наступну гру провести не вдалося через повітряну тривогу. Інші два матчі завершились феєричним провалом з Інгульцем (0:2) та Вересом (0:3). Як наслідок, Полісся у битві за єврокубки відірвалось аж на п'ять очок, хоча криворіжці мають дві гри в запасі (не рахуючи сьогоднішньої).

Перемога над Ворсклою потрібна Кривбасу за будь-яку ціну – але чи зможе колектив її здобути? Перші матчі продемонстрували проблеми в центрі оборони (особливо в зоні Конате), та і в позиційних атаках виникало багато помилок. Причому вони призводили до пропущених голів. Ідеальний сценарій для полтавців.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кулач (під питанням) – Якимець

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Кривбас

Ворскла: Ісенко – Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута – Малиш, Скляр – Кане, Авдилі, Салабай – Ієде

Кривбас: Маханьков – Понєдєльнік, Романчук, Конате, Дібанго – Іліч – Кузик, Хомченовський, Твердохліб, Мендоса – Соса

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Важко робити прогноз, маючи так мало інформації щодо Кривбаса. Теоретично саме команда Юрія Вернидуба є фаворитом, однак на практиці дуже багато залежатиме від форми лідерів – зокрема, Мендоси, Соси й Кузика, яких викликали до збірних. Доволі впевнено можна ставити на низьку результативність у матчі, а все інше вирішить рандом.

Зоря – Колос

Луганці демонструють найбільш привабливий футбол серед команд УПЛ у 2025 році. Причому Зоря крута в усіх аспектах. Младен Бартуловіч добре використовує вразливості суперників і шикарно експлуатує переваги своїх лідерів. Футболісти ж у ігровому плані виглядають настільки круто, що деяких можна назвати "родзинками" чемпіонату – особливо помітними стали Мічін, Яцик і Джордан.

"Чорно-білі" забивають ефектні голи й видають найяскравіші матчі туру, але страждають від помилок у обороні. Показовими стали поразка від Олександрії та нічия з Динамо – Зоря створювала більше, допоки суперники не почали закидувати штрафний кросами (з них прилетіло по голу). Тим не менш, перемог над Рухом і Оболонню виявилось достатньо, аби наздогнати в турнірній таблиці Карпати.

Колос же тиждень тому поступився ЛНЗ (0:2). Майже без шансів. Та зустріч стала першою після повернення Руслана Костишина на пост тренера ковалівців, однак судити його по цій поразці не слід – у нього зовсім не було часу на підготовку. Крім того, тоді залишався недоступним нападник Болівар, в той час як Ковталюк на вістрі атаки провалився.

"Хлібороби" перебувають у страшній кризі. Усі чотири матчі після зимової паузи команда програла, причому заслужено – скривдити Колос зумів навіть Чорноморець. Як наслідок, ковалівці опинились у зоні плей-офф за виживання, причому існує велика ймовірність залишитись там надовго. Ворскла, яка тримається у "зоні життя" прямо над підопічним Руслана Костишина, має 3-очкову перевагу, а у випадку поразки від Зорі відрив цілком може досягти шести балів.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Гагнідзе (Колос)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Колос

Зоря: Сапутін – Тронтель, Джордан, Башіч, Жунінью – Попара – Слесар, Мічін, Яцик, Вакула – Будківський

Колос: Пахолюк – Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков – Демченко, Еліас – Алефіренко, Ррапай, Третьяков – Болівар

Прогноз "Футбол 24" – перемога Зорі

Важко сказати, як діятиме Колос після міжнародної паузи. Лише зараз ми дізнаємось, чи встиг Руслан Костишин щось змінити у грі ковалівців – але Зоря за будь-якого розкладу залишається фаворитом. Прямо зараз луганці готові прибивати навіть Динамо, причому без низки гравців основи.

Ставимо на перемогу підопічних Младена Бартуловіча. Дві перемоги у 2025 році – несправедливо мало для такої сильної команди.

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