Карпатам дали два тижні для мирової угоди з Гудимою

Львівський клуб має час до 15 лютого, щоб домовитися зі своїм колишнім гравцем Володимиром Гудимою щодо сплати заборгованості.

Як повідомив Футбол 24 секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко, відповідне рішення було прийняте на засіданні Комітету у четвер, 1 лютого.

Він вказав, що Карпати мають два тижні для вирішення цього питання. 15 лютого відбудеться чергове засідання КДК, на якому далі будуть прийматися відповідні рішення залежно від розвитку подій.

В КДК ФФУ отримали ухвалу Франківського районного суду Львова від 17 січня 2018 року про забезпечення позову Карпат до ФФУ по "справі Гудими", яким суд знову заборонив органам ФФУ та Прем'єр-лізі застосовувати санкції щодо Карпат.

Гудима vs Карпати: мінус 3 очки та трансферний бан. Чи поставлена крапка у справі?

Як відомо, раніше КДК приймав рішення про те, що Карпати мають відмовитися від свого позову та припинити звертатися до суду загальної юрисдикції по цій справі.

Наразі на 8 лютого у Франківському суді призначений розгляд позову Карпат до ФФУ та Гудими в порядку спрощеного провадження.

При цьому адвокат Гудими Андрій Руденко припускає, що компроміс між клубом та футболістом може бути знайдений, хоча має великі сумніви.

"В принципі, Карпати хочуть якось залагодити цю ситуацію. Ми їм написали листа з реквізитами і про те, що ми готові до врегулювання ситуації. Хоча якщо винні вони, то мають першими йти на контакт", – сказав він.

В той же час Руденко підкреслює, що питання вже "зайшло далеко" і має принципове значення. До того ж, на його думку, з Карпатами "майже неможливо домовитися".

23 січня дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила графік реєстрації та заявки команд на другу частину сезону, відповідно до якого Карпати мають здійснити цю процедуру якраз 8 лютого.

Карпати взимку придбали вже кількох гравців, проте досі незрозуміло, чи зможуть вони їх зареєструвати для участі у весняній частині сезону 2017/18.

Нагадаємо, Лозанський суд виніс рішення на користь Володимира Гудими та зобов'язав Карпати сплатити футболісту заборгованість, яка складає понад 70 тисяч доларів. Чинність боргу визнала як і Палата з вирішення спорів ФФУ, так і Лозанський суд.

Циганик: Гудима сидів два дні у підвалі

Втім, Карпати надалі відмовляються сплачувати борг Гудимі, намагаючись перевести справу у площину цивільних судів. У лютому 2017 Карпатам за це погрожували позбавленням професійного статусу.

У листопаді КДК ФФУ зобов'язав Карпати відкликати позов з цивільного суду. Через невиконання рішень Карпатам відняли 3 очки та заборонили проводити трансфери.