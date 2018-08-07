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Карлос Санчес може перейти в Вест Хем

09:41 209 Читать на русском
Карлос Санчес може перейти в Вест Хем
Карлос Санчес / соцмережі

Півзахисник Фіорентини Карлос Санчес потрапив у сферу інтересів лондонського Вест Хема.

Вест Хем планує підписати хавбека Фіорентини Карлоса Санчеса, повідомляє Daily Mail. Головний тренер "молотобійців" Мануель Пеллегріні прагне підсилити центр поля перед початком сезону 2018/2019.

Вест Хем планує підписати Лукаса Переса

Лондонці вже розпочали переговори з гравцем збірної Колумбії, щоб завершити літо великих придбань.

Загалом, клуб вже підписав Раяна Фредерікса, Лукаша Фабіанскі, Ісса Діопа, Андрія Ярмоленка, Джека Вілшера та Феліпе Андерсона.

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Вже цієї неділі Вест Хем стартує в АПЛ. Підопічні Мануеля Пеллегріні зіграють перший матч на виїзді проти фіналіста ЛЧ 2017/2018 Ліверпуля.

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