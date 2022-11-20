Карколомний гол у падінні через себе: футзальна першість України подарувала шедевр
Протистояння Рятувальника і команди Clust порадувало шанувальників футзалу (і не лише) розкішним голом.
Екстра-ліга України, 9-й тур
Рятувальник – Clust – 0:2
Голи: Мельник, 31, Семенченко, ?
Команди жваво грали, обмінюючись гострими моментами, але рахунок 0:0 тримався до 31 хвилини. Андрій Мельник пройшов центром і результативно пробив поміж ніг голкіперу.
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А вже за кілька миттєвостей голом відзначився Ростислав Семенченко. Футзаліст отримав м'яч, впав перед воротами, але не розгубився і в падінні підхопив сферу, закинувши у сітку. Фантастика!
Кияни забили ще й втретє команді з міста Ромни, але гол не зарахували, адже м'яч перетнув лінію воріт після фінального свистка.
Відео шедевру Семенченка: