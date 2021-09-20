Карколомний гол Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Уніон Берлін – 4:2
Борусія Д приймала Уніон Берлін в рамках 5-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів на Футбол 24.
Дортмундська Борусія впевнено перемогла Уніон Берлін, відзначившись у воротах гостей 4 рази.
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Варто віддати належне берлінцям, які зуміли відквитати 2 м'ячі, але на розподіл очок це не вплинуло. Попри різноманіття голів у поєдинку, варто відзначити шедевр від Ерлінга Холанда. Нападник "джмелів" у стрибку зумів перекинути м'яч через голкіпера суперника та переправити м'яч у ворота.
Після 5-ти турів Бундесліги Холанд вже встиг відзначитись 7-ма голами та трьома асистами.
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