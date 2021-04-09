Офіційний Twitter ЛЧ опублікував нарізку креативу від зірок європейських клубів.

Зірки ПСЖ, оборона Челсі та інші – УЄФА обрав найкращу команду тижня у Лізі чемпіонів

На відео можна побачити все – вигадливі фінти, обманні рухи та "парашутні" розіграші кутового. В кадр також потрапив форвард Реала Карім Бензема, який просто розважався в неігровому моменті. Натомість його одноклубник Марко Асенсіо запам'ятався красивим голом у ворота Ліверпуля.

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Нагадаємо, матчі-відповіді 1/4 ЛЧ відбудуться вже наступного тижня – 13 і 14 квітня.

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