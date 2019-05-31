toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ НІГЕРІЯ U-20 - УКРАЇНА U-20 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Каріус зробив вибір між фіналом Ліги чемпіонів та відпочинком із сексуальною подругою – вболівальники його підтримали

13:00 2072 Читать на русском
Каріус зробив вибір між фіналом Ліги чемпіонів та відпочинком із сексуальною подругою – вболівальники його підтримали
Лоріс Каріус та Софія Томалла / Фотоколаж Marca

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус, який належить Ліверпулю, вирішив зекономити на дорогому житлі у Мадриді під часу фіналу ЛЧ та відправився в Грецію.

 

ЛІверпуль запросив усіх своїх футболістів, які перебувають в орендах, на фінал Ліги чемпіонів. Проте, для Лоріса Каріуса це не надто поважна причина, щоб скасовувати відпустку.

Вболівальники Бешикташа познущалися з дівчини Каріуса – все через невиразну гру голкіпера

Воротар-невдаха київського фіналу ЛЧ вирішив провести час разом із своєю гарячою подругою Софією Томаллою на грецькому узбережжі, ніж тіснитись на переповненій мадридській арені Ванда Метрополітано, повідомляє Marca.

Цікаво, що авторитетне видання провело опитування серед своїх читачів: "А що би Ви обрали на місці Лоріса, фінал ЛЧ чи відпочинок із Софією?". 85% респондентів підтримали німецького воротаря і обрали другий варіант.

P.S. Софія Томалла не лише супроводжує свого бойфренда у романтичних поїздках, а і допомагає йому позбутись спогадів про фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/18 у Києві, де завдяки фейлам Каріуса Реал здолав Ліверпуль (3:1).

blog_ava
Олександрія – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
00:30
1947
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Лоріс Каріус Лоріс Каріус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
5
год
:
36
хв
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук