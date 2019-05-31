Каріус зробив вибір між фіналом Ліги чемпіонів та відпочинком із сексуальною подругою – вболівальники його підтримали

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус, який належить Ліверпулю, вирішив зекономити на дорогому житлі у Мадриді під часу фіналу ЛЧ та відправився в Грецію.

ЛІверпуль запросив усіх своїх футболістів, які перебувають в орендах, на фінал Ліги чемпіонів. Проте, для Лоріса Каріуса це не надто поважна причина, щоб скасовувати відпустку.

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Воротар-невдаха київського фіналу ЛЧ вирішив провести час разом із своєю гарячою подругою Софією Томаллою на грецькому узбережжі, ніж тіснитись на переповненій мадридській арені Ванда Метрополітано, повідомляє Marca.

Цікаво, що авторитетне видання провело опитування серед своїх читачів: "А що би Ви обрали на місці Лоріса, фінал ЛЧ чи відпочинок із Софією?". 85% респондентів підтримали німецького воротаря і обрали другий варіант.

P.S. Софія Томалла не лише супроводжує свого бойфренда у романтичних поїздках, а і допомагає йому позбутись спогадів про фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/18 у Києві, де завдяки фейлам Каріуса Реал здолав Ліверпуль (3:1).