Каріус знову привіз курйозний гол у власні ворота

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус знову взявся за своє і пропустив епічний гол у поєдинку 1 туру групового етапу Ліги Європи проти Слована (2:4).

У 1 турі групового етапу Бешикташ згорів на виїзді братиславському Словану (2:4), за який виступають Артем Сухоцький та Моха. Одним з головних антигероїв став голкіпер "орлів" Лоріс Каріус.

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Німець покинув ворота, намагаючись перехопити довгу передачу суперника, але невдало зіграв головою, і форвард словаків забив у порожні ворота.

В іншому матчі цього квартету Вулверхемптон вдома поступився Бразі (0:1).