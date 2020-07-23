Каріус зацікавив екс-чемпіонів Франції – за нього вимагають 6 мільйонів євро

Теперішній середняк Ліги 1 спробує підписати німецького голкіпера вже цього літа, адже на Енфілді на нього не розраховують, повідомляє BBC Sports. Ліверпуль готовий продати 27-літнього футболіста мінімум за 6 мільйонів євро. Чинний контракт Каріуса з мерсисайдцями розрахований до 2022 року.

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Нагадаємо, нещодавно Лоріс припинив співпрацю з Бешикташем через заборгованість клубу. За турків кіпер виступав на правах оренди. Упродовж двох сезонів він провів 67 матчів у футболці "чорних орлів".

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