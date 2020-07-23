toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Каріус зацікавив екс-чемпіонів Франції – за нього вимагають 6 мільйонів євро

23 липня 23:33 - Читать на русском
Каріус зацікавив екс-чемпіонів Франції – за нього вимагають 6 мільйонів євро
Лоріс Каріус / Sky Sports

Французький Монпельє, чемпіон Франції-2012, проявляє серйозний інтерес до голкіпера Ліверпуля Лоріса Каріуса.

Теперішній середняк Ліги 1 спробує підписати німецького голкіпера вже цього літа, адже на Енфілді на нього не розраховують, повідомляє BBC Sports. Ліверпуль готовий продати 27-літнього футболіста мінімум за 6 мільйонів євро. Чинний контракт Каріуса з мерсисайдцями розрахований до 2022 року.

Каріус пригадав фінал ЛЧ у Києві – голкіпер назвав причину своїх помилок

Нагадаємо, нещодавно Лоріс припинив співпрацю з Бешикташем через заборгованість клубу. За турків кіпер виступав на правах оренди. Упродовж двох сезонів він провів 67 матчів у футболці "чорних орлів".

"Ніколи не забуду той фінал у Києві": Джеймс Мілнер – про свою кар'єру, Клоппа, дурощі Балотеллі і трагедію Каріуса

blog_ava
Луческу погодився очолити Динамо – сторони узгодили фінансові деталі, – ЗМІ
23 липня
13607
Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль АПЛ Ліга 1 Монпельє Монпельє Лоріс Лоріс Каріус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
59
хв
Агробізнес
18:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук