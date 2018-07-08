Каріус у спарингу Ліверпуля перевершив свій фейл із фіналу Ліги чемпіонів – цього майже ніхто не помітив

Багатостраждальний кіпер англійського Ліверпуля Лоріс Каріус перед першим контрольним поєдинком команди в новому сезоні відзначився черговим курйозним епізодом.

25-річний воротар на передматчевій розминці не зумів упіймати м'яч після легкого удару. Епізод на задньому плані потрапив до прямого ефіру клубного телеканалу Ліверпуля.

Лоріс Каріус: Як поставити хрест на кар’єрі у 24 роки

Нагадаємо, нещодавно керманич "червоних" Юрген Клопп заявив, що на 100% впевнений – струс мозку вплинув на гру Каріуса в фіналі ЛЧ. Тоді німець випустив у ворота м'яч після дального удару Гарета Бейла. Як наслідок, мерсисайдці програли мадридському Реалу з рахунком 1:3 у вирішальному матчі турніру.