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Каріус у спарингу Ліверпуля перевершив свій фейл із фіналу Ліги чемпіонів – цього майже ніхто не помітив

13:26 492 Читать на русском
Каріус у спарингу Ліверпуля перевершив свій фейл із фіналу Ліги чемпіонів – цього майже ніхто не помітив
Лоріс Каріус / Getty Images

Багатостраждальний кіпер англійського Ліверпуля Лоріс Каріус перед першим контрольним поєдинком команди в новому сезоні відзначився черговим курйозним епізодом.

25-річний воротар на передматчевій розминці не зумів упіймати м'яч після легкого удару. Епізод на задньому плані потрапив до прямого ефіру клубного телеканалу Ліверпуля.

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Нагадаємо, нещодавно керманич "червоних" Юрген Клопп заявив, що на 100% впевнений – струс мозку вплинув на гру Каріуса в фіналі ЛЧ. Тоді німець випустив у ворота м'яч після дального удару Гарета Бейла. Як наслідок, мерсисайдці програли мадридському Реалу з рахунком 1:3 у вирішальному матчі турніру.

Теги
Відеоновини Англія Міжсезонні збори Лоріс Каріус Лоріс Каріус Ліверпуль Ліверпуль
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