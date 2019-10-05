Каріус сподівається повернутись у Ліверпуль

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус, права на якого належать Ліверпулю, розповів про можливі варіанти продовження кар'єри.

"Мій контракт з Бешикташем розрахований до кінця сезону, а потім подивимося, чи повернусь я до Ліверпуля, чи буду грати за інший англійський клуб, або продовжу де-небудь у Німеччині. У футболі ніколи не знаєш свого майбутнього. Зараз я зосереджений на виступах за Бешикташ, а потім буде видно.

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Мені подобається в Туреччині. Звичайно, коли ти граєш в Англії, то постійно перебуваєш в центрі уваги, але тут теж хороший клуб, хоча деякі проблеми і трапляються. У мене, як і раніше, є діючий контракт з Ліверпулем, тому, можливо, я знову зіграю за цю команду.

Зараз складно говорити. Упевнений, навіть якщо я не залишуся в Ліверпулі, то буду виступати за іншу гідну команду, тому я не переживаю", – цитує Каріуса The Guardian.

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