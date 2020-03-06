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Каріус назвав оригінальну причину своєї невпевненої гри

06:00 16 Читать на русском
Каріус назвав оригінальну причину своєї невпевненої гри
Лоріс Каріус / Getty Images

Воротар турецького клубу продовжує шукати виправдання своїм вже анекдотичним ляпам.

Голкіпер турецького Бешикташа Лоріс Каріус, права на якого належать Ліверпулю, поскаржився на умови під час матчів, повідомляє видання Fotospor.

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26-річний німецький футболіст, який регулярно піддається нищівній критиці через величезну кількість результативних помилок, заявив, що на стадіонах в Туреччині йому заважають прожектори. Лоріс впевнений, що яскраве світло, спрямоване йому в очі, відволікає його від гри і заважає захищати ворота.

Нагадаємо, Каріус перейшов у Бешикташ влітку 2018 року на правах оренди з Ліверпуля. До англійського клубу голкіпер перебрався у 2016 році з німецького Майнца, в якому виступав з початку кар'єри. У поточному сезоні Лоріс взяв участь в 23 матчах чемпіонату Туреччини, в яких пропустив 28 голів.

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Теги
Бешикташ Бешикташ Туреччина Лоріс Каріус Лоріс Каріус Ліверпуль Ліверпуль
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