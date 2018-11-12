Каріус може стати повноцінним гравцем Бешикташа

Стамбульський Бешикташ прагне підписати на постійній основі німецького воротаря Лоріса Каріуса.

Орендований у Ліверпуля кіпер може стати повноцінним гравцем Бешикташа, повідомляє Sky Sports.

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Каріус перейшов до "чорних орлів" минулого літа на правах 2-річної оренди після того, як на Енфілд прибув голкіпер збірної Бразилії Аліссон. Нещодавно з'явилася інформація, що Бешикташ хоче повернути Каріуса в Ліверпуль, але президент клубу Фікрет Орман спростував ці чутки.

"Каріус – чудовий воротар, дасть Бог, ми оформимо його повноцінний трансфер", – заявив він.

У сезоні 2018/19 Лоріс Каріус провів у турецькій Суперлізі 8 матчів, але лише в одному зумів зберегти ворота сухими.