Каріус може повернутись в Ліверпуль – Бешикташ розчарований формою голкіпера

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус може достроково повернутись до Ліверпуля.

Бешикташ незадоволений виступами Каріуса після розставання з моделлю Софією Томаллою та хоче повернути гравця Ліверпулю, повідомляє Fotospor.

Каріус зганьбився у товариському матчі за Бешикташ – черговий жахливий ляп екс-голкіпера Ліверпуля

За інформацією видання, розрив стосунків суттєво вплинув на ігрову форму голкіпера. Каріус став регулярно ходити на вечірки та не приділяє належної уваги футболу.

Зазначимо, що в Каріуса не було жодного "сухого" матчу з листопада. Всього на його рахунку 41 пропущений м'яч в 26 матчах цього сезону. Вболівальники продовжують освистувати голкіпера та згадують йому знамениті ляпи. Бешикташ посідає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Додамо, що орендна угода між Ліверпулем і Бешикташем розрахована до літа 2020 року.

"Новий Зідан" погрожує Шахтарю у Лізі Європи – "воскресіння", на яке чекали 5 років, з приниженням партнера Ракицького