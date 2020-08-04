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Каргбо зізнався, що ще не розмовляв з Луческу

14:57 - Читать на русском
Каргбо зізнався, що ще не розмовляв з Луческу
Ібрагім Каргбо / фото ФК Динамо

Форвард Динамо Ібрагім Каргбо поділився враженнями від початку роботи під керівництвом Мірчі Луческу.

"Зараз усі сповнені рішучості, усі працюють з єдиною метою – перемагати та завойовувати трофеї. Усі знають, що Мірча Луческу досяг успіху в цьому протягом своєї кар'єри. У Луческу – чемпіонська філософія, він звик перемагати. І тепер наша команда хоче добиватися перемог разом із ним.

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Чи мав особисту розмову з головним тренером? Ще ні, але сподіваюся, що дуже скоро вона відбудеться. Я з нетерпінням чекаю цієї розмови, аби звернутися до нього за порадами, дізнатися, у чому мені потрібно додавати, які компоненти в моїй грі вдосконалювати. Я часто чую звідусіль, що у мене хороший потенціал. І ось зараз прийшов час його розкривати та використовувати", – поділився Каргбо в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

До слова, нападник провів 3 матчі у складі киян у минулому сезоні, але зумів відзначитись лише голом у власні ворота.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Ібрагім Ібрагім Каргбо
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