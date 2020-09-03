"У мене великі амбіції. Я вірю, що був народжений для того, щоб стати помітною фігурою в світі футболу. Я хочу, щоб ім'я Ібрагім Каргбо-молодший стало відомим у всьому світі. Це моя мрія. Я хочу бути одним з найкращих. Мені подобається Італія.

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А оскільки моїм футбольним ідолом є Ромелу Лукаку, то улюбленою командою – міланський Інтер. Одного разу я одягну футболку цієї команди. Але потрібно рухатися до своєї мети поступово, крок за кроком. Зараз я повністю сконцентрований на тому, щоб стати основним футболістом Олімпіка.

У такі клуби, як Динамо Київ не запрошують просто так. Мабуть, вони розгледіли в мені потенціал. Зараз моє завдання виступами за Олімпік набратися впевненості і досвіду і довести, що вони не помилилися. Я маю намір використовувати час в оренді з максимальною користю для себе і повернутися сильнішим", – цитує форварда офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Ібрагім Каргбо став гравцем Динамо взимку, але з тих пір зіграв за "біло-синіх" лише 3 матчі. Наприкінці серпня він був орендований Олімпіком на сезон 2020/21.

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