Нападник Олімпіка Ібрагім Каргбо зазнав моторошної травми у матчі проти Зорі і вже був прооперований.

"У Каргбо досить важка травма – багатоуламковий перелом великогомілкової кістки і невеликий – малогомілкової. 2 години тривала операція.

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При операції використовували спеціальний стрижень – він відразу зможе наступати на ногу, переносити 15-20% ваги, користуючись милицями. Така ходьба триватиме 2,5 місяці. Якщо все буде добре на контрольному рентгені, через 3,5 місяці почне потрохи бігати.

Потім ще через рік потрібно буде витягнути стрижень. Думаю, він нормально повернеться до футболу", – сказав лікар в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Олімпік орендував 21-річного бельгійця, права на форварда належать Динамо. У нинішньому сезоні УПЛ Каргбо провів 20 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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