Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів про стан нападника Динамо Ібрагіма Каргбо, який на правах оренди виступає за донецький клуб.

"Всі вже знають, що у Каргбо перелом двох кісток. Його "швидкою" доправили до лікарні і вже прооперували. Ми втратили його щонайменше на кілька місяців. Невідомо, коли він відновиться.

Травма Каргбо: Калітвінцев повідомив неприємні новини про стан здоров'я легіонера Олімпіка

Тому не вважаю вилучення Васіля (голкіпера Зорі, – прим.) несправедливим. Якби я був на місці представників Зорі, напевно, теж би обурювався суддівством. Але думаю, що арбітр не помилився, вилучивши воротаря. Це була небезпечна гра", – сказав Гельзін у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, 21-річний бельгієць травмувався у першому таймі поєдинку після зіткнення із голкіпером Зорі Ніколою Васілем. Каргбо покидав поле на ношах – його у кареті швидкої допомоги повезли з Чернігова до Києва.

До слова, Ібрагім Каргбо провів у поточному сезоні 21 матч, у яких відзначився 3 голами. Його орендна угода з Олімпіком розрахована до червня 2021 року.

Олімпік здобув скандальну перемогу над Зорею, перервавши 11-матчеву безвиграшну серію