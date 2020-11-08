"Я дуже щасливий забити перший гол за Олімпік. Я довго цього чекав, адже у мене були моменти і в попередніх поєдинках, але щось не виходило. Це дуже важливо для форварда. Забитий м'яч додасть мені впевненості. Тепер є від чого відштовхнутися і постаратися використовувати цей заряд позитивних емоцій для прогресу.

Порятунок Олімпіка імені динамівців у відеоогляді матчу з Маріуполем – 3:3

Суперництво з Шахабом? Здорово, коли твій конкурент по позиції настільки сильний футболіст. Це мотивує працювати ще сильніше. Для мене це лише перше взяття воріт, в той час як Шахаб зміг забити вже цілих п'ять голів.

Я завжди радію за нього. Ми підтримуємо один одного. Бути професіоналом – це ще й вміти ставити командні завдання вище особистих амбіцій. Тому здорово, що Шахаб забиває і це приносить результат команді. Потрібно ставати сильнішими з кожною грою, кожним тренуванням, і тоді тренер довірятиме тобі місце на полі", – цитує Каргбо офіційний сайт Олімпіка.

Зауважимо, гол бельгійця на 90+4 хвилині врятував нічию для Олімпіка у насиченому матчі з Маріуполем (3:3).

Олімпік у компенсований час врятував нічию з Маріуполем – команди забили шість голів