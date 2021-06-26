Форвард Динамо Ібрагім Каргбо наполегливо працює у тренажерному залі, аби якнайшвидше оговтатись від важкої травми. Фото тренувань бельгієць виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, 21-річний футболіст травмувався у першому таймі поєдинку з Зорею після зіткнення із голкіпером Ніколою Васілем. Каргбо покидав поле на ношах – його у кареті швидкої допомоги терміново доправили з Чернігова до Києва. У форварда діагностували багатоуламковий перелом великогомілкової кістки і невеликий – малогомілкової.

Нападник відновлюється на базі киян у Віті-Литовській. Очікується, що Каргбо зможе повернутися до повноцінних тренувань у липні.

Каргбо перейшов у київське Динамо в 2019 році, підписавши контракт з українським клубом на 3,5 роки. Минулий сезон провів на правах оренди в Олімпіку і встиг у 21 матчі за донецьку команду забити 3 голи.

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