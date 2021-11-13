Нападник Динамо Ібрагім Каргбо розпочав тренування після важкої травми. 21-річний футболіст приступив до роботи з м'ячем, про що повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, бельгієць не грає з квітня 2021 року. Він травмувався у першому таймі поєдинку з Зорею після зіткнення із голкіпером Ніколою Васілем. Каргбо покидав поле на ношах – його у кареті швидкої допомоги терміново доправили з Чернігова до Києва.

У форварда діагностували багатоуламковий перелом великогомілкової кістки і невеликий – малогомілкової. Тоді він виступав в оренді за Олімпік. Процес відновлення форварда затягнувся – раніше лікарі прогнозували повернення гравця до повноцінних тренувань у липні.

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