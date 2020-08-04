Каргбо оцінив рівень гравців Динамо, які повернулись з оренд

"На найпершому тренуванні всі гравці виглядали трохи важкими після відпустки. У мене теж було таке відчуття, незважаючи на те, що я готувався додатково за власною програмою. Перше ж тренування було дуже інтенсивним. Таким самим видалося і друге.

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Нам довелося швидко пристосуватися до таких навантажень. Зате сьогодні ми вже почувалися краще, ноги були легкими. Насправді, пауза була нетривалою, всього десять днів, тому ми можемо повернути форму достатньо швидко. Сьогодні ми показали це на полі, зігравши три тайми по 30 хвилин. Ще через кілька ігор ми будемо почувати себе відмінно.

Гравці, які повернулись з оренд? Побачивши цих хлопців у справі, можу сказати, що це дуже талановиті гравці. У них хороший потенціал, усі вони – молоді футболісти. Я ж теж молодий гравець. Граючи і тренуючись з ними, я можу чогось у них вчитися, прогресувати, оскільки багато хто з них вже пограв на високому рівні, за основні команди, у важливих матчах. Дуже добре, що ці всі талановиті хлопці зараз повернулися в команду. Вони можуть стати частиною команди, яка буде дуже сильною, найкращою в Україні.

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Я часто чую звідусіль, що у мене хороший потенціал. І ось зараз прийшов час його розкривати та використовувати. Я тут з конкретною метою – приносити користь Динамо на полі. Моя мета – стати основним форвардом цієї команди.

Знаю, що завоювати місце у складі непросто, оскільки в команді серйозна конкуренція. Але мене це не зупиняє, зараз саме час взятися за роботу. Я не розглядаю варіанти з орендою і навіть не думаю про інші клуби, хочу приносити користь Динамо і повністю сфокусований на цьому", – наводить слова Каргбо офіційний сайт киян.

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