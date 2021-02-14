Форвард Динамо Ібрагім Каргбо, який на правах оренди виступає за Олімпік, отримав запрошення у молодіжну збірну Бельгії, повідомляє офіційний сайт донецької команди.

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Збірна Бельгії U-21 26 і 29 березня у Клерфонтені проведе товариські матчі з однолітками зі збірної Франції. Для Каргбо це дебютний виклик – 21 рік йому виповнився 3 січня. Раніше він виступав за збірні Бельгії U-18 і U-19, за які провів 5 і 7 матчів відповідно і забив по 1 голу.

У поточному сезоні УПЛ Ібрагім провів за Олімпік 11 матчів, в яких зумів один раз розписатись у воротах суперника.

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