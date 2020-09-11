"Нас з Беніто добре прийняли в Олімпіку. Тут є умови для розвитку, і якщо в Києві вирішать, що мені потрібно повернутися – добре.

Каргбо вірить, що колись гратиме в Інтері

Сподіваюся, так і станеться. Але свою гру я хочу показувати не тільки Динамо, але і всьому світу", – сказав Ібрагім Каргбо у коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, що Ібрагім Каргбо став гравцем Динамо взимку, але з тих пір зіграв за "біло-синіх" лише 3 матчі. Наприкінці серпня він був орендований Олімпіком на сезон 2020/21.

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