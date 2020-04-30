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Каргбо назвав своїх футбольних кумирів

30 квітня 14:48 223 Читать на русском
Каргбо назвав своїх футбольних кумирів
Ібрагім Каргбо / Фото з відкритих джерел

Бельгійський форвард київського Динамо Ібрагім Каргбо розповів, на кого рівняється у своїй кар'єрі.

"Футбол завжди був для мене спортом номер один, але після школи, у якості позаурочних занять, я грав у волейбол, баскетбол і гандбол. Мої улюблені баскетболісти – Леброн Джеймс і Кобі Браянт. А в футболі моїми ідолами були Дідьє Дрогба і Самюель Ето'О.

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Я поки не відвідував якихось великих спортивних подій, хіба що був на матчі англійської Прем'єр-ліги між Крістал Пелас і Манчестер Юнайтед, коли за "червоних дияволів" грали Поль Погба та Антоні Марсьяль", – розповів Каргбо у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Ібрагім перейшов у Динамо в грудні минулого року. Нападник підписав контракт з киянами на 3,5 роки. Щоправда, у поточному сезоні він не має права виступати за столичну команду, адже вже був заграний за два клуби.

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Теги
Динамо Динамо Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба Поль Погба Поль Погба Ібрагім Каргбо Ібрагім Каргбо Самюель Ето'О Самюель Ето'О Антоні Марсьяль Антоні Марсьяль
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