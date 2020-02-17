Каргбо: Мої конкуренти в Динамо дуже доброзичливі, а Михайличенко – крутий

Нападник Динамо Ібрагім Каргбо розповів про свої стосунки з конкурентами та головним тренером "біло-синіх".

"Перші враження після переходу в Динамо? Хороша команда, хороші гравці і хороші люди. Зазвичай складно переходити в сильнішу команду, де у тебе велика конкуренція за позицію. Але мені пощастило: всі конкуренти дуже доброзичливі. Ми встигли поговорити і з Русиним, і з Солем, вони класні хлопці. Ми конкуруємо, боремося, але не можемо бути ворогами. Ходимо разом їсти, вони допомагають мені порадами.

"Я був просто в шоці": Каргбо відреагував на заборону грати за Динамо до кінця сезону

Михайличенко? Він класний! Дуже доброзичливий. Він мій тренер, і я не мав би так про нього говорити, але він крутий! На тренуваннях він дуже допомагав мені. Я щасливий, що він в мене вірить, і вдячний йому за шанс в Туреччині. Я буду робити все, щоб його виправдати", – сказав Каргбо Youtube-каналу XSPORT.

Нагадаємо, Каргбо перейшов у Динамо в грудні минулого року. Нападник підписав контракт з киянами на 3,5 роки. Щоправда, у поточному сезоні він не має права виступати за столичну команду, адже вже був заграний за два клуби.

Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?