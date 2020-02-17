toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Каргбо: Мої конкуренти в Динамо дуже доброзичливі, а Михайличенко – крутий

00:03 249 Читать на русском
Каргбо: Мої конкуренти в Динамо дуже доброзичливі, а Михайличенко – крутий
Ібрагім Каргбо / ФК Динамо

Нападник Динамо Ібрагім Каргбо розповів про свої стосунки з конкурентами та головним тренером "біло-синіх".

"Перші враження після переходу в Динамо? Хороша команда, хороші гравці і хороші люди. Зазвичай складно переходити в сильнішу команду, де у тебе велика конкуренція за позицію. Але мені пощастило: всі конкуренти дуже доброзичливі. Ми встигли поговорити і з Русиним, і з Солем, вони класні хлопці. Ми конкуруємо, боремося, але не можемо бути ворогами. Ходимо разом їсти, вони допомагають мені порадами.

"Я був просто в шоці": Каргбо відреагував на заборону грати за Динамо до кінця сезону

Михайличенко? Він класний! Дуже доброзичливий. Він мій тренер, і я не мав би так про нього говорити, але він крутий! На тренуваннях він дуже допомагав мені. Я щасливий, що він в мене вірить, і вдячний йому за шанс в Туреччині. Я буду робити все, щоб його виправдати", – сказав Каргбо Youtube-каналу XSPORT.

Нагадаємо, Каргбо перейшов у Динамо в грудні минулого року. Нападник підписав контракт з киянами на 3,5 роки. Щоправда, у поточному сезоні він не має права виступати за столичну команду, адже вже був заграний за два клуби.

Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?

blog_ava
"Я був просто в шоці": Каргбо відреагував на заборону грати за Динамо до кінця сезону
16 лютого
6075
Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Назарій Русин Назарій Русин Фран Соль Фран Соль Ібрагім Каргбо Ібрагім Каргбо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
23
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук