Футбольний агент Дмитро Селюк зізнався, куди ще міг перейти Ібрагім Каргбо влітку, права на якого належать Динамо.

"Чи були інші трансферні щодо Беніто та Каргбо? Були. Сент-Трюйден хотів узяти Каргбо. Вони навіть готові були платити Динамо якісь гроші. Але навіщо йти кудись, коли краще перебувати поряд із командою, якій ти належиш.

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Краще грати в Україні, щоб повністю адаптуватися. Тим більше, що Беніто і Каргбо разом. Це дуже добре. Таким чином, Каргбо і Динамо допомогли Десні. Якби Каргбо перейшов в Сент-Трюйден, то туди не перейшов би Філіппов. Його б не купили", – поділився Каргбо в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Каргбо та Беніто влітку стали гравцями Олімпіка на правах оренди, а Олександр Філіппов із Десни перейшов у бельгійський Сент-Трюйден.

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